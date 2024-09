"Si afloja, vuela por el aire": la dura advertencia de un economista a Milei

El prestigioso economista Juan Carlos de Pablo, conocido por su cercanía al presidente Javier Milei, ha lanzado una advertencia contundente sobre el Presupuesto 2025 presentado recientemente en el Congreso de la Nación. En una entrevista, De Pablo desmenuzó el discurso de Milei y su viabilidad, destacando la importancia de mantener el déficit fiscal cero.

"Vamos a lo sustancial: está la ratificación central de déficit cero, pese a lo que venga. Si hay alguna novedad, es la política fiscal en la Argentina 2024 y hasta donde da la imaginación, no va a ser utilizada desde el punto de vista cíclico. Por lo tanto, lo planteado es que tiene que haber equilibrio fiscal", planteó De Pablo.

La advertencia de De Pablo a Milei: "Sabe que si afloja, vuela por el aire..."

En este sentido, De Pablo aclaró: "Tiene que tener superávit primario para incorporar el pago del interés de la deuda. Es decir, el equilibrio está a nivel financiero. No dijo pagar vencimientos, porque eso no se lo cree nadie, pero sí pagar intereses".

"La centralidad es esta: el Presidente no va a tener ningún empacho en vetar todo lo que crea que va a poner en peligro el equilibrio fiscal", agregó el economista.

Sobre la parte numérica del Presupuesto, De Pablo afirmó que "es imposible saber con los números con los que se confecciona el Presupuesto".

"La credibilidad no es un documento, no es una planilla de Excel. Es el planteo que hizo el Presidente: que esto (el equilibrio fiscal) no se negocia y que tiene una cajita con vetos. Es un presidente determinado, que sabe lo que quiere hacer, ahora, el cómo, no lo sabe nadie", indicó De Pablo.

La reacción de los gobernadores

Consultado sobre la reacción que pueden tener los gobernadores ante el Presupuesto, De Pablo fue contundente: "Lo novedoso acá es la determinación que tiene el Presidente. No es Caputo el que le dice a Milei 'equilibrio fiscal', es al revés, es Milei el que lo dice, porque lo cree, porque sabe que si afloja esto, vuela por el aire".

Con estas declaraciones, Juan Carlos de Pablo deja claro que el camino hacia el equilibrio fiscal no será fácil, pero es una meta innegociable para el presidente Milei. La advertencia está hecha: cualquier desvío podría tener consecuencias desastrosas.