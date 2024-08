Alejandro Pegoraro: "El empleo privado cae de distinta manera en cada provincia"

Un informe presentado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio cuenta de una caída del empleo privado en mayo pasado.

Según las cifras que difundió el organismo, la baja fue del 0,1% mensual y el 2% interanual, aunque dentro de esos promedios se esconden realidades diversas para cada provincia.

Al respecto, el director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, resumió en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, el resultado de un trabajo referido a la evolución y seguimiento del empleo privado formal con datos que surgen de las publicaciones oficiales.

"Se observa en el último dato de mayo una profundización de una situación altamente complicada para el empleo, porque nuevamente se ve un descenso en los puestos de trabajo registrados en el sector privado de todo el país, con un total de nueve meses consecutivos que cae en la variación mensual y también cae en la comparación interanual", explicó al respecto.

Y agregó que "si uno intenta cuantificar la pérdida de empleo, en los últimos nueve meses se perdieron cerca de 156 mil puestos privados formales en todo el país, pero con una muy fuerte aceleración desde diciembre a hoy con la llegada del nuevo Gobierno y la situación económica altamente recesiva que estamos atravesando. Se perdieron ya un poco más de 123 mil puestos de trabajo de diciembre a hoy, pero obviamente que cuando uno analiza hacia dentro del territorio nacional, hay diferentes situaciones".

Panorama general todavía negativo

"En general el panorama es malo, pero algunas provincias muestran un comportamiento un poco más positivo aunque es muy coyuntural también, que se explican por algunos motivos en particular. Por ejemplo, en mayo, solamente seis provincias mostraron incremento del empleo mensual, encabezado por Chaco, seguido por San Luis y Mendoza. Pero aún con un crecimiento no hay que perder de vista la foto más amplia, que es que la gran mayoría de las provincias -con dos excepciones, que son Salta y Neuquén-, si bien pueden crecer en un mes como fue mayo, en el resto de los meses tuvieron descensos bastante importantes, y por lo tanto, el panorama general sigue siendo negativo", opinó.

Después indicó que "no es casualidad que justamente los sectores energético, petrolero y minero sean los que traccionan el alza del empleo en Neuquén y Salta, particularmente, sobre todo partiendo de la base de que cuando uno mira otros indicadores de actividad económica, como por ejemplo, el indicador mensual que el INDEC elabora, ve que la minería y la energía son los sectores que están teniendo un desempeño relativamente positivo en comparación con el resto de la economía, porque son los sectores que están menos afectados por el proceso de recesión económica que estamos atravesando y eso genera que en estas provincias se sienta un impacto distinto en el mercado del trabajo global".

El minero es otro de los sectores que traccionan el alza del empleo, particularmente en Neuquén y Salta. (Foto: web)

"En el caso de Tucumán responde al agro, pero también es una situación todavía coyuntural; no podemos decir que es un proceso sostenido en el tiempo porque, de hecho, hace apenas un mes Tucumán muestra un resultado positivo ligado al agro y el resto de las provincias está mostrando caídas que van desde menos del 1% interanual hasta otras provincias como Tierra del Fuego y Formosa, que caen por encima del 10%. Obviamente que las magnitudes de la crisis por sectores económicos pega distinto en cada provincia. Por ejemplo, el caso de Formosa, provincia donde más cae el empleo, en la comparación interanual está muy apoyado por el descenso muy brusco de la construcción, porque es un sector muy importante en términos de empleabilidad y de dinamización de la actividad económica de esa provincia, y si se cae la construcción se caen otras ramas de la actividad económica", agregó.

Se nota un descenso muy brusco de la construcción, lo que afectó a otras actividades conexas. (Foto: web)

"En Tierra del Fuego se da con el caso de la industria, que también está pasando un momento altamente sensible y tracciona a la baja el empleo global en la provincia. A nivel general el panorama es negativo, y no hay todavía un horizonte demasiado claro que permita ser optimista porque esto dependerá de cómo continúe marchando la actividad económica. Por ese motivo, salvo excepciones, el resto de las provincias está en un panorama de mediano plazo que es negativo", consideró Pegoraro.

También cae el empleo público

El entrevistado continuó analizando la situación señalando que "en términos generales, según el registro del Ministerio de la Secretaria de Trabajo, el sector público muestra un descenso en los puestos de trabajo que es muy importante, aunque es bastante menor al del sector privado. Ahora, hay que hacer un paréntesis en ese sentido, porque el registro de la Secretaría de Trabajo contempla en ese caso al empleo público nacional, mientras que en lo que tiene que ver con los empleados públicos provinciales, como tienen registros distintos y aportes a sistemas distintos, no están del todo contemplados. Estamos viendo que hay muchas provincias que no han ejercido despidos masivos en el Estado, sí quizás no renovaron contratos o incentivaron los retiros voluntarios o las jubilaciones a personas que están en edad próxima para hacerlo. Pero es importante el volumen que está dejando de pertenecer a las plantas estatales".

En los últimos 10 o 15 años las provincias aumentaron considerablemente su planta de personal. (Foto: web)

Sin embargo admitió: "Todavía no tenemos el dato concreto porque las provincias suelen tener mucha demora en la difusión de estos datos. Respecto a la edad, no hay un dato exacto que nos muestre qué porcentaje está en determinada franja etaria, pero por lo que uno puede deducir a partir de diferentes registros periodísticas o estadísticos, hay una amplia población de personas trabajadoras que están en edades que el mercado de trabajo es mucho más amigable para contenerlas de alguna manera. En otros casos, sobre todo en actividades particulares, la oferta de trabajo puede ser un poco más dinámica y podría llegar a contener a personas en determinadas franjas etarias que estén buscando ocupación. Pero la realidad es que hay un problema histórico y estructural en referencia a personas más avanzadas en edad laboral y es que les cuesta más insertarse de vuelta".

"En los últimos 10 o 15 años se vio que las provincias han aumentado considerablemente su planta de personal, y en algunos casos, como Formosa o La Rioja, ha crecido de una manera muy fuerte, lo que a la par debilita mucho el mercado privado. Aunque tampoco hay incentivos en el mercado privado para poder generar más puestos de trabajo. Eso respondió a una decisión política de los Estados provinciales en los momentos de suplir muchas veces la falta de oferta de trabajo privado con puestos públicos, sin que fuera necesariamente demandante de alguna manera una persona que trabaja, sino más bien una contención, y eso se está pagando hoy", expresó.

"Se está observando cómo muchas provincias tienen problemas para pagar sueldos por la amplia masa de personal que tienen. Es un problema que se observa en todos lados, pero con mucha más fuerza sobre todo en provincias del Norte", aseguró finalmente Pegoraro.