Ya está listo un ambicioso proyecto que promete menos impuestos y un achique del Estado

El Presidente presentó la noche del domingo el proyecto de Presupuesto 2025 en el que se prevé un crecimiento de 5% del PBI, dólar a $1.207 e inflación del 18,3%, entre otras intenciones, todo lo cual deberá someterse al filtro legislativo.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a uno de los asesores económicos de la Presidencia, Ramiro Castiñeira quien manifestó: "Lo que presentó el presidente en el Congreso de la Nación fue el proyecto de ley de presupuesto 2025 el cual ratifica el compromiso del gobierno de no tener déficit en las cuentas públicas con el objetivo que eso derrame en la macro economía, que no sea necesario ni emitir pesos para financiar un potencial déficit fiscal ni emitir deuda".

Ante la preocupación de cómo se pagará deuda actual si no se va a emitir ni generan nuevos endeudamientos, Castiñeira mencionó: "El stock de estos 400 mil millones de dólares de deuda pública el año que viene en particular vencen en dólares, o sea, divisas, será la suma de capital e intereses sin considerar los organismos internacionales ni la deuda intra sector público, no los consideramos porque son más fáciles de refinancia".

"Se necesitan 8 mil millones de dólares pero la mitad son intereses, la parte de intereses ya está asegurado justamente por el déficit cero porque parte del gasto público es pagar los intereses de la deuda. En consecuencia solo restan 4 mil que hoy no es un número que saquee las cuentas del 2025, de hecho el gobierno tiene 17 billones de pesos en el Banco Central por si necesita pagar capital, tiene los pesos como para salir a comprar en dólares al mercado".

Respaldo a la iniciativa

"En consecuencia, el año que viene los compromisos ya se dispone gracias a que se logró el equilibrio fiscal. Imagínate la situación si no se hubiese hecho el ajuste, que el gobierno nacional necesitaba solo para cubrir el déficit primario, lo que estaba dejando el peronismo es que se necesitaban 30 mil millones de dólares entonces se hizo un ajuste en torno al 30% del gasto público, se llevó al equilibrio cero así que, ya esos 30 mil millones de dólares no se necesitan y por eso".

La inflación 2025

"La expectativa de inflación colapsa, de hecho el gobierno está hablando de 20%, el mercado está hablando para el año que viene de 40%, aún en ese escenario vamos del 300% al 40%, eso te está demostrando que efectivamente el gobierno logró equilibrio fiscal, no abusará de la maquinita, de hecho el compromiso es apagarla y por lo tanto, el proceso inflacionario que hoy el mercado dice 40%, el gobierno dice puede que esté por debajo del 20%, que su cumple su compromiso no tenga duda", explicó Castiñeira.

Impuestos

"El presupuesto también está marcando y no hacen ni demagogia ni populismo y tampoco hace promesas que después sean difíciles de cumplir, si deja muy claro que la nueva regla fiscal si la economía crezca, permite mayor crecimiento y eso permite un ahorro del Estado porque esos ingresos no se van a gastar y se ahorrarán, si finalmente ese ahorro termina siendo no transitorio sino permanente, que la macro economía empieza a tener un nuevo nivel de actividad y por lo tanto, un nuevo nivel de recaudación, va a permitir empezar a reducir el resto de los impuestos".

"Después el rebote económico, el nivel de actividad va a dar fortalecer la recaudación, la economía empieza a crecer y en consecuencia fortalece la recaudación, y en gestiones anteriores todo lo que se recaudaba se gastaba, de hecho más de lo que se recaudaba, por ejemplo, las famosas tasas chinas en vez de aprovechar el crecimiento económico de la bonanza de China que estaba creciendo tan fuerte y demandaba commodities a Sudamérica y ahí Argentina aprovechaba y vendía un montón de soja, toda esa plata lejos de ahorrarla se patinó entera".

Ramiro Castiñeira

El ajuste en las provincias

"Argentina es un país federal, en consecuencia cada uno tiene su autonomía y su nivel de recaudación, el gobierno nacional ya le dijo que todo lo que está por fuera de la coparticipación no se envía más, esa forma de intentar comprar a gobernadores transfiriendo más dinero del que corresponde de la coparticipación, de que casi se había hecho un hábito a tal magnitud que cuando los gobernadores este año ya no tenían esa plata decían eso me corresponde y no, no te corresponde nunca"

"Si vas a acostumbraste a vivir de la que te regalan es otro tema, en consecuencia, la nueva etapa es cada uno tiene un nivel de recaudación y con ese nivel de recaudación tienen que ir acomodando las cuentas públicas, el gobierno nacional en el 2024 hizo una ajuste del equivalente a 90 mil millones de dólares, las provincias qué hicieron, todavía no están los números fiscales de esas provincias para saber si acompañaron o no, evidentemente tuvieron que acompañar porque tuvieron menos ingresos".

, porque si no tendrían, aparte no tienen acceso a la maquinita, las provincias no colocaron deuda y tampoco, lo cual te estaría demostrando de que en buena medida también acompañaron con un ajuste pero el compromiso del Pacto de Mayo de bajar el gasto público a 25% del PBI, calcula que después de este inmenso ajuste que se hizo en Argentina para desKirchnerizar el gasto público aun así está en 35% del PBI, el compromiso es bajarlo a 25 por lo tanto faltan 60 mil millones de dólares para cumplir lo que 18 gobernadores dijeron que sí, que ese es el norte de Argentina, bajar el gasto público para poder bajar los impuestos.