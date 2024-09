Si sos hiperactivo y no te podés concentrar podrías tener TDAH

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente de inatención o hiperactividad - impulsividad que interfiere en diversas áreas de la vida: social, personal y educativa.

Diego Quindimil, psicólogo, indicó en el magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "El TDAH es una patología que se está investigando más en los últimos tiempos, sobre todo en las últimas tres o cuatro décadas y se manifiesta a menudo en la infancia o adolescencia. Si ve un chico que no se puede adaptar a las situaciones de entorno o dificultades para concentrarse, para realizar tareas, esto se traslada también a los adultos. Es decir, los adultos también pueden tener estas dificultades, pero ya en el trabajo o cierta incapacidad para poder continuar con proyectos de vida o laboral de manera constante, eficiente, genera una frustración no solo para la persona sino para el entorno familiar y laboral".

Las dosis altas de estimulantes como el Adderall pueden aumentar el riesgo de psicosis o manía en más de cinco veces.

Explicó cómo se manifiesta el trastorno en adultos: "Una de las señales, no es tan sencillo el diagnóstico, se evalúa a través de diferentes test, pero una de las señales son los altos niveles de estrés y ansiedad que pueden experimentar estas personas, ya que se les complica cumplir con las demandas del día a día. Entonces esto puede generar una cuestión que los deja abrumados. Vos en el día a día tenés que resolver un montón de cuestiones que tienen que ver en cómo las organizás. Más en esta sociedad nuestra que es muy multitasking, esto de tener la capacidad de hacer varias cosas, todas al mismo tiempo, y el desafío es hacerlo bien".

"Las personas con este tipo de trastorno de déficit de atención tienden a distraerse de un modo mucho más fácil, nosotros ya estamos en una sociedad de la distracción con lo cual el día a día de estos individuos se complica porque no pueden terminar todas las tareas que entorno les exige, que en un entorno acelerado como en el que vivimos las tareas son cada vez más y más. Entonces ahí aparecen por no poder cumplir con la demanda del entorno, esta cuestión de dificultad, de baja autoestima, que pueden sentir por no cumplir con las expectativas de nosotros", indicó.

Los síntomas más frecuentes tienen que ver con esto, "de poder concentrarse en los detalles, entonces tienen dificultades para poder concentrarse, cometen errores, descuidos, problemas para mantener la atención en conversación prolongada o en determinadas tareas. Dificultades a veces para seguir instrucciones muy complejas, completar muchas tareas que tienen muchos pasos, y así con varios trastornos más. Insisto, en una sociedad de la distracción es donde más lo padecen. Vivimos en una sociedad que vive distraída, hoy poder hacer foco en algo diría que es un superponer".

Argumentó cómo es la relación, la interacción con las demás personas: "Esto depende del grado de trastornos. Hay personas que tienen TDAH leve. Pasa que la dificultad de prestar atención a determinados detalles, a determinadas cuestiones que tienen en que ver con largas conversaciones, van a generar peleas en el ámbito cotidiano. Que es lo que suele aparecer siempre en la pareja; no me estás escuchando, no me prestas atención. Puede ser que sea un síntoma de esta patología que estamos ahora desarrollando".

"Creo que lo tóxico está más ligado al tema de la intensidad, el control. No viene tanto por acá, pensá el TDAH como alguien que se suele distraer, que no puede mantenerse mucho tiempo quieto, que tiene dificultades para estar sentado en una clase universitaria. Si digo esto, van a pensar que todos tienen un poco de TDAH, pero como decía antes, tiene que ver con la sociedad que vivimos, sobre todo en las grandes urbes. Por eso es tan difícil de diagnosticar. Hay un grado de TDAH que es muy patológico y un grado de TDA en donde no te das cuenta de que esa persona tiene esos síntomas que describí", destacó.

La depresión, la baja autoestima o la ansiedad podrían ser síntomas asociados al TDAH. "Ahí es donde conviene trabajar con algún profesional, sobre todo en la posibilidad de generar una rutina de trabajo, dividir las tareas en pequeñas partes, armar una buena lista de tareas, gestionar bien el tiempo. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar que pueden acotar estos síntomas. Pero depende mucho de la demanda del entorno, qué expectativas se tienen de vos y cuál es el tipo de tareas que vos hacés, si vos tenés una tarea un poco más estructurada que te permite dividir tu trabajo en pequeñas partes, lo vas a poder hacer normalmente. También sobre todo la gestión de las emociones, porque alguien que sufre TDAH suele frustrarse porque no puede cumplir con lo que se le pide".

"La medicación, como la psicoterapia, depende del caso, puede ser que en alguna persona funcione solo con psicoterapia o que en algunos momentos de pico requiere un tratamiento farmacológico en conjunto el psicólogo con el psiquiatra", cerró.