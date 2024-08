Paulatinamente las provincias están adhiriéndose al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que abre las puertas al ingreso de capitales para el desarrollo. En Mendoza la Legislatura aprobó la adhesión al régimen vigente a nivel nacional.

La funcionaria señaló: "Nosotros lo que hemos hecho es la adhesión a la ley nacional de régimen de grandes inversiones. La ley que hemos aprobado tiene un solo artículo, que es la adhesión y la idea es captar esas grandes inversiones que puedan venir a la provincia o al país y que Mendoza esté dentro de las adheridas y que no pase como le pasó a Provincia de Buenos Aires que perdieron una inversión de 30 mil millones de dólares por no adherir y la inversión se fue a Rio Negro".

"El hecho de adherir tiene que ver con eso, con ponernos en la vidriera de los grandes inversores. Sabemos que estamos promoviendo la minería que es una de las actividades económicas que suele atraer ese tipo de inversiones, pero también puede haber obras de infraestructura que pueden tener que ver con eso, obras hidroeléctricas que puedan tener que ver con eso y que también están dentro de esos montos que se refiere la ley", .

-¿Hay alguna delegación plantea venir, conocer la provincia?

-Cuando viajamos con el director de minería a Australia, tuvimos una reunión con el ministro de Ambiente y además de eso tuvimos 8 reuniones con diferentes empresas mineras que son las más importantes del mundo.

-De esas 8 reuniones que tuvimos, 4 empresas han venido a Mendoza, una ya abrió su oficina acá y su empresa acá, salió en el Boletín Oficial hace una semana y que está interesada en explotar litio en San Rafael. Están haciendo todos los trámites previos para poder empezar la exploración y luego la explotación.

-Esto es más que interesante porque estimativamente usted tiene la inversión que esto implicaría para la provincia y sobre todo para la creación de mano de obra y el compre mendocino.

-Es difícil no comprar mendocino porque la mayoría de los insumos los tenemos en la provincia y nuestra industria metalmecánica, nuestra industria de laboratorio de minería la tenemos acá en Mendoza, inclusive ellos exportan su trabajo a diferentes mineras de diferentes provincias, de San Juan, Salta, Jujuy, Santa Cruz, entonces no va ser difícil el compre mendocino en Mendoza y tampoco el capital humano.

-Se habla que el PRO, en boca de Sol Salinas y de Gabriel Pradines, piensa separarse de Cambia Mendoza ¿se ha hablado eso en el partido?

-Yo estoy esperando que la justicia termine de dictaminar respecto de la situación de las elecciones del PRO provincial.

-Hablar de cómo se van a conformar los frentes el año que viene, es un poco de futurología, decir si va a salir, si va a entrar, si va a ser el mismo frente, o Cambia Mendoza, si van a ser otros participantes, es hablar de futurología y falta mucho para eso, prefiero hablar de temas que tienen que ver con la gente, con la generación de empleo como lo que estamos hablando de minería.

-El tema de Malargüe, desde su intendente que está muy pegado a las decisiones que toma la administración provincial, ¿esta autorización del RIGI puede impactar en lo inmediato?

-Es por una de las cosas que peleo por la minería porque fue uno de los departamentos que una vez que salió la 7722, su gente se quedó sin trabajo y tuvieron que irse de la provincia o dedicarse a otra cosa. Se cual es la situación de los malargüinos y con qué ansiedad están esperando noticias respecto a eso.

"Decir que hay 34 proyectos dentro de Malargüe distrito minero que se va a presentar ahora en la Legislatura para que se apruebe la declaración de impacto ambiental y esos 34 proyectos son de exploración, en su mayoría. Ya con una sola exploración cada proyecto toma mucha gente entonces creo que eso es importante".

-¿Mendoza va a adherir a la ley de blanqueo de capitales?

-Es una ley nacional, no estoy todavía al tanto y no sé qué decisión van a tomar a nivel provincial y no sé si se requiere adhesión. Creo que tiene que ver con los impuestos nacionales. Nosotros desde la parte tributaria venimos haciendo una escuela tributaria donde se incentiva al que paga, al que cumple porque si no siempre están esperando la moratoria y nadie paga. Lo que nosotros hacemos es al revés, es premiar al que paga adelantado, en tiempo y forma con descuentos importantes en cada una de las boletas.