Cuanto de reales y cuanto de ficticias tienen las metas propuestas por Javier Milei

Con una perspectiva de inflación de poco más de 18% para todo el año, un estricto compromiso de déficit cero y respetar los vencimientos de deuda, el proyecto de Ley de Presupuesto para 2025 aparece como demasiado optimista en vista de la realidad de este momento, no solo por la cuestión de pauta inflacionaria, sino por estimar un crecimiento del PBI de 5 puntos porcentuales, frente a los 3,8 negativos con que concluirá este año.

Martín Kalos, economista, director de la consultora EPyCA, analizó el tema en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News) y expresó: "La presentación fue política; más allá que Milei se jacte de ser economista no tiene por qué meterse en los vericuetos técnicos, que los vemos en las planillas y toda la presentación que se hizo después, que se presentó el 15 como marca la ley, donde tenemos todo para analizar".

Martín Kalos

Yendo a lo presentado, consideró: "El presupuesto plantea una mejora en el valor de las exportaciones del 14% y una devaluación promedio del dólar oficial del 23%, y por más que no hay que sumarlos sino multiplicarlos, no da 100% ni de casualidad".

"Entonces, qué pasó: cómo está tan sobrevaluado lo que dice el gobierno que va a recaudar por exportaciones, y el propio ministro de Economía salió a decir que es porque el problema es que la base de comparación de 2024 es muy baja, porque muchos exportadores liquidaron los stock de cosecha de 2023".

" A mí esa explicación no me cierra, no entiendo, porque entonces lo que está diciendo el gobierno es que están esperando que haya más aumentos de exportaciones, pero ya pusiste un aumento de exportaciones que es 14%, ¿si dicen que tiene que haber más exportaciones por qué no las pusieron en el valor exportado, si el valor exportado es 14% por qué decís que van a aumentar más que eso?, hay una inconsistencia ahí que no se termina de entender", remarcó.

En ese punto, destacó: "Hay una segunda parte de esa lectura que es política, que hay números que no cierran, no se entienden, pero que remiten a la finalidad última de Milei que es garantizar que va a pagar los intereses de la deuda".

Si lo planteó, dijo 'nosotros ya sabemos cuántos son los intereses de la deuda, equivale a 1,5% del PBI, es el superávit primario que necesito para poder pagarlos', todo lo demás se va a acomodar hasta tener superávit primario y entonces, tener una vez que pagaste los intereses lo que se llama equilibrio financiero, equilibrio en el total de tus gastos e ingresos".

"En el presupuesto algunas cosas no cierran porque lo importante no es el detalle de esas cosas para Milei, es decir todo lo voy a ir amoldando hasta tener equilibrio financiero como resultado", enfatizó Kalos.

Sigue paralizada la obra pública

La estimación de PBI

El presidente señaló un aumento del PBI en contraste con la contracción que se viene dando este año, lo que para el economista se resumiría, luego de los dos años, en "1,3% de crecimiento, a fin de cuentas", a la vez que marcó: "El crecimiento va a estar mejor que 2023. Ahí el punto es dos cosas, si le creemos o no lo que Milei plantea como horizonte, que va a recuperarse toda la economía, muy influenciado por la inversión, donde evidentemente le está apostando al RIGI, a que funcione y traiga muchas inversiones", y por ello consideró "es curioso para las importaciones, no aumentan tanto, con lo cual parecería que las inversiones van a ser mucho con producción nacional, pero eso no está en el RIGI, que le dedica 20% a proveedores nacionales y eso puede ser todo construcción, obra civil", por lo que lo señaló como "otra incompatibilidad entre lo que Milei dice que va hacer y lo que viene haciendo".

Sobre esa pauta de crecimiento, Milei "dice que ese 5% se basa en mucha inversión, algo de aumento del consumo de las familias, puede ser algo rebote; pero no hay una recuperación de los ingresos de las familias en el horizonte porque no estamos solo hablando del salario que se combina con un poco más con desempleo también sino de que las jubilaciones, los planes sociales, todo eso está muy pisado y eso no se va a recuperar, está prácticamente dicho en el presupuesto que eso no se recupera. Tampoco las obras públicas en todo el país, si este año no hubo obra pública el año que viene va haber menor y entonces, no se termina de entender la consistencia de por dónde viene ese 5% de crecimiento que Milei dice que va a ser la industria, la construcción, el consumo, la inversión, todo va a crecer. Hay que tomarlo con pinzas, y decir que es la apuesta de Milei".

"Hay tanto énfasis en que se va a pagar la deuda, que los demás gastos son secundarios. Por ejemplo en este presupuesto se elimina la obligación de gastar el 6% de PBI en educación, un número que en su momento se propuso para mejorar el sistema educativo, ahora se dice, es cierto que el sistema educativo adolece de un montón de problemas y no ha logrado mejorar como nos hubiera gustado, pero con menos plata no creo que siga mejorando", siguió Kalos.

Además destacó que "Milei está planteando explícitamente también que quiere trasladar parte del problema fiscal a las provincias. Recordemos que las provincias en 2024 tuvieron que hacerse cargo de los primeros meses del año del fondo nacional de incentivo docente, que el gobierno nacional dejó de paga".

"Entonces algunas provincias tuvieron que decidir si a sus docentes le pagan 40% menos, pero para eso las provincias tuvieron que sacar de otro lado. Entonces uno dice, el Estado se está achicando o está pasando los gastos a las provincias".