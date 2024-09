"No me siento héroe: si un país necesita héroes, es porque tiene dificultades"

El encuentro se dio después del famoso discurso en el Congreso Nacional del domingo. El presidente Javier Milei recibió a Guillermo Francos (jefe de Gabinete), a Martín Menem (presidente de la Cámara Baja), a Federico Sturzennegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), y a gran cantidad de diputados nacionales del PRO, para conversar sobre los aspectos centrales de la agenda legislativa, con eje en el Presupuesto 2025.

Fernando Iglesias es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el PRO, y fue entrevistado por Rebeca Miranda y Gabriel Landart para el programa Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7). El legislador es uno de los invitados a la reunión con Milei de este martes por la noche, y expresó que "aprovechamos para charlar un poco. Tengo una relación bastante directa con el presidente por el tema de las relaciones internacionales, que es mi especialidad. Además, soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y nos vemos frecuentemente para charlar estos temas".

"Todos estamos interesados en que al Gobierno le vaya bien. Y no me considero un héroe (N. de la R.: palabra que utilizó Milei para llamar a los legisladores que votaron a favor del veto presidencial). A mí me parece que es mejor dejar la épica de lado, porque un país que necesita héroes es un país que está en serias dificultades. Nosotros lo estamos, pero me considero una persona responsable, que trata de cumplir con su mandato como diputado, y creo que la absoluta mayoría de quienes nos votaron apoya hoy los cambios que encara este gobierno. Eso no nos exime de críticas, pero nos obliga a apoyar cuando las cosas van en la dirección correcta", comentó en los primeros minutos de la charla.

Iglesias entiende que la sociedad y la economía argentinas están trabadas desde hace años, en parte por decretos corporativos y reglamentaciones, "que lo único que hacen es complicar la vida. Todo arranca con Onganía, con ese golpe que le hicieron a Arturo Illia, uno de los mejores gobiernos que tuvo la Argentina. Uno de los errores fue darles el manejo económico a las obras sociales y los sindicatos, que garantizó un pulmotor permanente al peronismo. Cuando ese peronismo no estaba en el gobierno, el poder seguía descansando en los sindicatos, financiados por los afiliados. Ese nudo corporativo tiene completamente trabada a la Argentina", expresó.

"El presupuesto busca el déficit fiscal cero. Tenemos que dejar de hacer lo que hemos hecho siempre" (Fernando Iglesias)

Una mirada amplia indica que los últimos 20 años fueron de enormes oportunidades para toda Latinoamérica. Muchos de estos países mejoraron su salud, su educación, cuentan con un dígito de inflación anual, y también con reservas en cada uno de sus Bancos centrales. "Nosotros no tenemos nada de eso, y el otro país que retrocedió como nosotros es Venezuela. Es imperioso que salgamos de ahí", reclama Fernando Iglesias. "Lo que está haciendo Federico (Sturzennegger) es tratar de quitar todas esas cadenas que nos traban. Es un trabajo fundamental".

Iglesias y el presupuesto

El legislador porteño sostiene que "la degeneración fiscal de los últimos 20 años ha sido la causa fundamental de que en la Argentina no haya inversiones. Es un país que ha ido para atrás, y que no crea empleo genuino, y esto causa un montón enorme de problemas: uno de estos escollos son las jubilaciones, porque si la mitad de los trabajadores, en vez de aportar a las cajas jubilatorias trabaja en negro, se obtiene la mitad de la recaudación y las obligaciones para esa mitad".

"El presupuesto busca el déficit fiscal cero, y una disciplina fiscal, tenemos que dejar de hacer lo que hemos hecho siempre. Es como si una familia pagara siempre el mínimo de la tarjeta, y llega un momento en que lo llama el banco y le dice 'Tenés una deuda que vale más de lo que tenés. Ahí no solamente pagás todo el consumo extra con respecto a tus posibilidades, sino que pagás los intereses'. Ahí se viene la crisis y la pobreza que siempre ha estado presente en la Argentina", explica Iglesias.

"La degeneración fiscal de los últimos 20 años ha sido la causa fundamental de que en la Argentina no haya inversiones" (Fernando Iglesias)

"Las consecuencias de hacer las cosas bien es llegar a un cambio cultural. Yo coincido en lo central, porque este es un gobierno que está haciendo las cosas muy bien. Hemos evitado ir a un abismo, uno de los tantos a los que cayó el país. Estamos bien en seguridad, con Patricia Bullrich no hay más piquetes en la ciudad de Buenos Aires. En Rosario bajó la criminalidad un 75%, y en materia de relaciones exteriores Mondino está haciendo un excelente trabajo", detalló el legislador.