Cristina Kirchner apuntó con todo contra el fiscal Luciani

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo una extensa declaración en sede tribunalicia, en el caso en que se juzga el intento de asesinato que sufrió el año pasado, y entre su habitual despliegue de histrionismo, mostró la célebre caricatura del maestro Hermenegildo Sábat donde la dibujó con un ojo negro, y que le valió ser calificado de mafioso, y apuntó contra el fiscal de la causa, dando a entender que más allá de Los Copitos hay una trama oculta detrás.

Juan Venturino, analista político, dialogó con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio), y expresó expresó: "El tema de Cristina no es solo una ataque a una dirigente política, sino que lo más interesante es el fenómeno político y social que encierra el ataque; por qué llegamos a estos niveles de violencia, cómo es que la violencia exacerbada termina de alguna manera naturalizándose, y en este país dentro de todo estamos ciertamente ajenos a la violencia, por lo menos política, no tenemos en la actualidad eventos de asesinatos a personajes políticos, pero efectivamente el caso de Cristina hay que circunscribirlo dentro de esa línea que tiene que ver con la violencia política".

"El intento de asesinato no es solo una muestra de intolerancia, sino una señal de alerta que debíamos atender, porque independientemente de que nos parezca bien o mal Cristina, y de hecho la violencia se inicia antes y esto no es un temor menor, Hay otros personajes políticos que diciendo cualquier barrabasada han sido menos violentados que Cristina", precisó.

Cristina Fernández mostró la caricatura que le hizo Sábat, al que acusó de mafioso

Profundizando sobre el particular explicó que "La intolerancia sobre las violencias todas, pero específicamente el tema de la violencia contra las mujeres; esto me consta, porque las mujeres que hacen política son sometidas a unos niveles de violencia muchos más altos que los hombres y esto tiene que ver con una intolerancia, y además con un sesgo de que si la mujer se equivoca se equivoca dos veces, una especie de tiene que pagar más".

"En el caso de ella hubo sí un intento de homicidio, fue frustrado porque ocurrieron una serie de eventos, así como era siniestro lo que podría haber ocurrido, la inexperiencia, y eso hizo que no se concretara pero efectivamente nos ponía a nosotros en una situación, no solo por la muerte de esta mujer política, sino por la derrota de la razón, y porque aceptar que eso está bien, cuando sabemos que esta tremendamente mal", destacó Venturino.

"Sobre el asunto estrictamente judicial agregó: "nosotros tenemos enorme deudas como sociedad en la Argentina; una insoslayable es revisar a la corporación judicial, me refiero así porque actúa como corporación, porque responde a intereses propia y porque efectivamente se dan estos movimientos hereditarios de distintos perfiles políticos, como una especie de plazo, hace que la justicia sea mal aplicada".

Consultado sobre si en el caso de Los Copitos se puede detectar una conspiración, una autoría intelectual, indicó que: "Sí, estoy seguro que hay algo más, no actuaron de la nada, no existe la combustión espontánea; sí existe el odio y se ha demostrado en la enorme cantidad de improperios e insultos. Independientemente de eso, si vamos como aceptando esas pequeñas violencias, por ahí alguien que no está del todo bien de la cabeza le parece bien ir un poco más allá. En ese sentido hay que ser cuidadosos a la hora de comunicar porque siempre hay alguien escuchando que está dispuesto a hacer lo que llamamos, en violencia criminal, pasaje al acto".

"Es decir, tomo un poco más de fuerza o le falla el lóbulo frontal y va al acto. Me da la sensación que hubo alguien más y también digo que todas aquellas personas que ejercen ese tipo de violencias, desde el poder tienen garantizadas la impunidad, en un sistema de justicia que es una especie de circo de errores, porque efectivamente no se llevó adelante una buena investigación".