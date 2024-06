El Banco Mundial empeoró el pronóstico para la Argentina

Los nuevos números del Banco Mundial, evaluando cómo será el desempeño de la economía argentina en los próximos tiempos no viene con noticias gratas, ya que empeoró el pronóstico y prevé una caída de 3,5% del PBI para 2024. El país rebotaría en 2025, con un crecimiento estimado del 5%.

Gabriel Caamaño, economista, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News) sobre este tema, y expresó: "La economía cayó muy fuerte en el primer trimestre, y ya venía cayendo durante el segundo semestre del año pasado; parecería que hizo piso por marzo, donde el mes tuvo un derrape muy fuerte, y en abril hay un rebote".

Entonces, "la discusión después viene por si esto es un piso, a qué velocidad o con qué dinámica te alejás de ese piso; una cosa es una V corta, otra cosa es una pipa como Nike, que es una recuperación más lenta, otra cosa es que rebote y se estabilice en un nivel muy bajo, que sería meseta; creo que los dos extremos son los menos probables, ni que se estabilice en un nivel muy bajo y haga una meseta, ni que haya una V corta, la realidad estará en el medio", pronosticó.

Caamaño

Pero además, en un dato clave, agregó que como se mueva esa variable "depende de las cosas que pueda hacer el gobierno de acá en adelante; salir del cepo siempre se lo ve como de una recuperación más rápida, una decisión que puede destrabar un montón de decisiones de inversión y consumo viables, y empezar a terminar de normalizar la relación de la economía con el resto del mundo",

"No salir del cepo te lleva necesariamente a una situación donde todo es más lento: la recomposición, la recuperación es más lenta, donde incluso los motores de la recuperación son otros. Eso es lo que vamos a terminar de dilucidar en este segundo semestre".

El mismo escenario vislumbra para la relación con el FMI: "una cosa es que el gobierno plantea un escenario para este 2024 que parece coquetear y dice bueno, yo voy a prescindir del Congreso, no paso ninguna reforma y en 2025 voy a plebiscito de gestión, y en función de ahí si me va bien haré las reformas".

"Otra cosa es voy a intentar pasar lo que pueda y después iré a la elección en 2025 pero ya no como un plebiscito de gestión. En el primer escenario es todo mucho más lento, en el segundo puede ser más rápido".

Producir en lo que se es competitivo

Con respecto a los motores que pueden servir o se vislumbran como claves para la recuperación, Caamaño destacó: "Un país no es como una economía familiar, uno tiene que producir en lo que es más competitivo, donde en comparación con el resto sos mejor; donde tenés tus habilidades diferenciales, donde cada uno elige una profesión de lo que más le gusta y lo que mejor hace ,y lo que más rinde comparativamente con el resto, generas con eso y después lo volcás a tu casa, y eso alimenta la economía familiar".

"Los que generan son los sectores que venden al resto del mundo, los sectores transables, más competitivos; si no logras desarrollar esos sectores, no hay qué alimentar el mercado interno.

Eso no quiere decir que tienen que crecer las exportaciones y no tiene que crecer la construcción, no, quiere decir que el orden de factores, de causalidad, qué es lo que lidera, qué empieza a mover la rueda, lo ideal son los sectores que producen y venden al exterior, que eso es lo que alimenta al crecimiento de la gente y los salarios", remarcó, agregando "después se puede discutir si cómo el gobierno empezó encarando esto tiene que ver con eso o no, pero la mayoría de los países han resuelto el dilema del desarrollo de esa manera, intentar algo distinto es seguir fracasando".