El abogado laborista Juan Pablo Chiesa expresó que “es trabajo en Argentina, lo que falta es empleo”. Para conocer qué quiso decir, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) dialogó con él, quien comentó: “Argentina tiene un promedio de mano de obra ocupada de 23 millones en todo el país. Esa mano de obra ocupada está ocupada por el sector privado, registrado, de 6 millones. Eso no crece hace dos décadas. Hace 20 años que no crece el trabajo en blanco. Lo que sí crece, año tras año, gobierno tras gobierno, es el trabajo en negro, es contratar gente en negro, es evadir al sistema de seguridad social”.

“Hoy está en 10 millones. Entonces, conociendo el mercado laboral, más en la actualidad que es la inteligencia artificial, la tecnología, la innovación tecnología, la cuarta revolución industrial, hoy hay mucho trabajo en la Argentina para hacer".

"Hay mucho trabajo en el área agraria, en la parte de comercio, en la actividad industrial, en la parte de casas particulares, en la parte de la construcción. Lo que pasa es que, ese trabajo, no lo vas a ver en ningún índice porque es negro, es clandestino”, añadió.

“En la Argentina el motor de la economía, el avance son los que dan empleo, que no son más de 350 mil personas en todo el país, que dan 6 millones de puestos de trabajo y lo registran. Son personas monotributista o autónomos o sociedades comerciales. Como esa metodología es tan pesada, o sea para dar a un empleo en blanco, tenés un 20,5% del salario bruto, es muy excesiva la carga”, consideró.

Cambios

“Una reforma laboral es indispensable para Argentina, es urgente. Necesitamos modernizar nuestro mercado laboral. Están festejando un proyecto de ley, capítulo cuarto o quinto de esta reforma laboral del radicalismo, donde no se dan cuentan que lo único que hay es un periodo de prueba de 3 a 6 meses. Eso es una paparruchada dentro de lo que hay que hacer.”, expresó Chiesa.

A continuación, narró que sus clientes le dicen: “No consigo camarero para restaurante, no consigo cocinero, no consigo gente porque la gente cuando va a buscar laburo y le muestra lo que es el sindicato, esto vas a ganar, la escala salarial, y dice, no mejor me quedo en mi casa”.

La reforma impositiva que no llega

“Primero, esta es una cuestión de técnica. No saben porque no conocen el formulario que acarrea esas cargas, no saben lo que es. Segundo, es un tema que toca mucha sensibilidad.

"Hay muchas arterías sensibles que lo tiene que hacer alguien outsider. Javier Milei, lo que está haciendo, lo hace Milei. Si hubiese ganado Larreta, Bullrich o Massa no hubiesen hecho esto, hubieran hecho la Mauricio Macri, por eso Macri está contento, porque esto es lo que hubiese querido hacer en su gobierno y no puedo hacerlo, porque un político no puede hacer esto".

"Entonces, lo que quiere hacer Milei, si bien va a tocar arteria y va a funcionar, se le va a poner en contra, lo que está pasando. De hecho, la reforma del DNU 70 capítulo 4 duerme en la Corte, ahí tampoco ha tenido una reforma, pero estamos cerca, porque se mete con los sindicatos, me gusta, por ahí es el camino, pero le falta técnica”, concluyó.

