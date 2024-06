Venta ilegal de leche: Fundación CONIN denuncia casos en Facebook

El Gobierno reparte alimentos que tenía guardados y, para saber cómo funciona la distribución, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) dialogó con Diego Álvarez, gerente de la Fundación CONIN, quien manifestó:

"Estamos ocupados, pero ya terminando la tarea, en esta semana hemos avanzado con lo recibido, una cantidad de alimentos del estado nacional y casi estamos terminando la distribución".

"Hay mucha necesidad, las variables de pobreza e indigencia suben, la desnutrición va a atada a la variable de indigencia, por lo cual hace años cada día sube un poco más", añadió.

La venta ilegal de las cajas de leche

"Ayer salieron casos y hoy hay más casos, pero quiero remarcar que es una minoría con respecto al universo que hemos distribuido, hemos atendido casi a 200 merenderos y comedores y aparecen uno o dos casos, hemos atendido a más de 25 mil niños y sus familias y que aparezcan en Facebook uno o dos, tres personas vendiendo la leche, es una minoría, pero duele, indigna, molesta y es por eso que hemos hecho la denuncia", explicó Álvarez.

"Nosotros hicimos la denuncia ayer ante la fiscalía 6, estarán investigando, nuestra función no es investigar, se lo hemos pedido a la justicia y hemos seguido desarrollando todas las entregas", agregó.

"Por un lado, la asistencia dice prohibida su venta, además los que lo reciben firman una declaración jurada de que no la van a vender. Por otro lado, le pedimos a la gente que no compre esa leche. Que avisen a Conin que están necesitando y no va a ver ningún problema, pero que no compre esa leche ni se deje que la cobren de ninguna manera", solicitó.

Cómo funciona la fundación

"Conin no le distribuye alimentos a los niños, no entregamos cajas a niños, entregamos cajas a comedores y merenderos y los merenderos son los que dan la leche", remarcó Álvarez.

"Cada gobierno decide su política alimentaria, desconozco la que seguirá de aquí en adelante, pero simplemente nos pidieron distribuir esta leche y creo que lo hicimos bien en un operático que no se recuerda, intervino el Ministerio de Desarrollo, el Ejército, la Armada, Conin como fundación, el gobierno de Mendoza que ayudó permanentemente, la Fuerza Aérea que nos trajo los kilos de caja de leche en un Hércules", explicó.

"Nosotros hemos usado más de 100 centros de Conin que están en el país a través de 63 organizaciones y cada una de ellas a su vez apadrina merenderos. Recibimos solo leche, 465 mil kilos, 465 toneladas de leche y acá en Mendoza se ha distribuido todo, y en el país están terminando de distribuirla entre hoy y mañana", concluyó.

