Los sueldos de los empleados públicos mendocinos, en situación crítica

Lamentable panorama salarial muestran los trabajadores públicos de Mendoza. De acuerdo al relevamiento que ha realizado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), es delicada e insostenible lo que sucede en distintas áreas del estado.

Como explicó en declaraciones a Ciudadano.News el secretario Gremial de ATE, Cristian Tarántola: "Nuestro salario ha sido golpeado como hace mucho tiempo no lo sentíamos los trabajadores de la República Argentina".

"Siempre que vemos los índices de inflación y vemos este 10% u 5%, no se condicen con los aumentos que venimos teniendo en las distintas tarifas que han llegado con el 150 o 200 % de aumento".

Al momento de exhibir los números que reflejan lo que gana un estatal, detalló: "Un trabajador de la Administración Central está ganando en mano 450 mil pesos, dependiendo mucho de las escalas salariales. Un trabajador de clase 3 que trabaja 5 horas gana 250 mil pesos".

Secretario Gremial de ATE

Sobre cómo se encara el camino de recomposición salarial, apuntó: "Expusimos una vez más la situación crítica que tenemos los estatales de la provincia, buscamos distintas alternativas para encarar el proceso paritario que comienza el 24 de junio, que van a comenzar en los distintos lugares de trabajo, donde los compañeros deberán decidir hasta dónde se llega con la situación actual".

Finalmente, advirtió qué sucederá si no se produce esa recomposición del sueldo de los empleados públicos: "Si no hay una política provincial real para recomponer el salario de los estatales, a partir de generar un consumo interno fuerte, para la reactivación económica, esta situación de crisis se va a agravar cada vez más. Esto no hace más que cercenar la posibilidad de la gente de consumir sus alimentos básicos o tener momentos de ocio".

Producción periodística: Daniel Gallardo.