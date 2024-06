El increíble y delicioso campeonato que disputará un argentino

El Campeonato Mundial de Paella se realizará en Valencia, España, y Argentina tendrá su representante. Osmar Galván será el cocinero que defenderá los colores y El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) dialogó con él, quien contó: "vamos a formar con lo mejor de acá de la patria. Vamos muy entrenados. Esperemos estar ahí en la final y nos ilumina el Altísimo a traer la dorada para acá".

Las distintas paellas

"Nosotros acá, en el restaurante, hacemos una paella mixta, que no es la clásica valenciana, la mitad de mariscos y pollo. La clásica valenciana no lleva marisco. Lleva conejo y caracoles y muchos vegetales. Ellos tienen unos vegetales de lujo, pero bueno, nos adaptaremos a las circunstancias", comentó Galván.

Acerca de si le van a poner una impronta argentina, consideró que "para marcar diferencia tenemos que este imponer el estilo nuestro. No sé si nos permitirán llevar mercadería de acá, pero si no, allá tienen de todo y lo que no esté, seleccionaremos lo mejor de allá para acomodar al estilo nuestro".

"Paella es el recipiente. El contenido puede ser vegetariano, mixto de carnes, de pollo, de cerdo, de pescado. Dice una frase que la paella nació en la huerta y se fue al mar", narró el cocinero.

Se realizará el 20 de septiembre, sin embargo, antes se debe pasar una preselección. Luego, se participa en la competencia final.

Galván contó que, en su historial, cocinó tanto para los presidentes Carlos Menem y Fernando De La Rúa. De hecho, recordó que el riojano repitió el plato.

Una receta

Si bien cada uno tiene su estilo, te proponemos una forma que a nosotros nos deleita:

Ingredientes

500 g de arroz redondo

400 g de pollo troceado

200 g de gambas peladas

200 g de mejillones

200 g de calamares limpios

1 cebolla mediana, picada

2 dientes de ajo, picados

1 pimiento verde, picado

2 tomates, pelados y picados

1/2 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de azafrán

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra

1/2 taza de aceite de oliva

1/2 taza de vino blanco

4 tazas de caldo de pollo

Proceso

Calentar el aceite de oliva a fuego medio en una paellera grande Agregar la cebolla y el ajo y cocinar hasta que estén blandos. Incorporar el pimiento y cocinar hasta que quede tierno. Añadir el tomate y rehogar hasta el punto que quede suave. Condimentar con el pimentón y el azafrán. Luego de esperar un minuto, agregar el pollo, los mejillones, calamares, las gambas y cocinar hasta que se doren. Agregar el arroz, con la sal y la pimienta negra y mezclar bien. Añadir el vino y esperar a que se evapore. Verter el caldo de pollo y llevar a ebullición. Por último, bajar el fuego, tapar el recipiente y cocinar durante 20 minutos, o hasta el punto deseado para el arroz. Allí apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir.

La entrevista