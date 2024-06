Advierten de los destructivos efectos para la salud del éxtasis

La muerte reciente de Mara Alejandra Pereyra (37), la misionera que falleció en Córdoba tras ir a una fiesta electrónica, disparó nuevamente las alertas por el consumo de éxtasis en la Argentina, una droga visiblemente nociva para la salud humana y muy asociada a las fiestas electrónicas.

Sergio Saracco, médico infectólogo y exministro de Salud de Mendoza, observó, en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) que, "el hecho de consumir éxtasis muchas veces está asociado a una susceptibilidad percibida muy baja pensando que a mí no me va a pasar. Y que esto le puede pasar a otros. De ahí hay que entender que este tipo de sustancias no están prohibidas por una mirada judicial o de seguridad, sino que tienen una contradicción muy clara y absoluta por el impacto negativo que tiene sobre la salud de las personas".

"El éxtasis, que es el MDMA, es decir, una anfetamina metoxilada, tiene la peligrosidad intrínseca de ser una sustancia psicoactiva que, más allá de los efectos propios en el sistema nervioso central, tiene un alto impacto a nivel cardiovascular", explicó.

El profesional de la salud, indicó que, "produce una estimulación por el alto nivel de adrenalina a nivel cardíaco, con presencia de taquicardia, arritmias que pueden devenir en una muerte súbita, pero también produce hipertensión y una rigidez muscular manifiesta. Esto es lo que genera una gran destrucción del músculo esquelético, que se conoce como una rabdomiólisis, que es una destrucción de la mioglobina, que es la unidad funcional del músculo, que libera al torrente sanguíneo e impacta negativamente en el riñón llevando a una insuficiencia renal aguda".

Sergio Saracco, durante la entrevista en El Interactivo de Ciudadano News.

"A la capacidad de estar saltando todo el tiempo se suma la generación de una elevada temperatura corporal que se asocia al riesgo del golpe de calor y también de situaciones de pérdida del conocimiento, teniendo convulsiones y muerte por estas hipertermias".

"Y otro aspecto que no hay que dejar de tener en cuenta es que el consejo de que hay que tomar mucha agua para controlar la elevación de la temperatura es que el exceso de consumir líquidos produce una dilución sanguínea y alteraciones hidroelectrolíticas.

"Es decir, de agua y electrolitos como el sodio y el potasio, entre otros, se modifica y aumenta el riesgo de tener un edema cerebral", dijo.

Según Saracco, "esto es, exponerse al riesgo de tener complicaciones múltiples tras el consumo de alguna de estas sustancias que sin lugar a dudas ponen en riesgo la vida de los potenciales consumidores".

"El éxtasis está muy asociado a las fiestas de música electrónica por la sensibilidad que produce luego de potenciar al sistema nervioso central, asegurando una mejor percepción tanto de luces como de sonidos. Porque tiene un efecto de actuar sobre lo sensoperceptivo. En realidad, nadie que consume sustancias psicoactivas lo hace para producirse un daño. Lo que busca es generar estos cambios. En realidad no hay drogas peores o mejores sino distintas y en el caso de las prohibidas es por las consecuencias que producen", detalló.

Consideró que, "todas estas sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, generan dependencia, no adicción. La dependencia está mediada por una cuestión relacionada con los neurotransmisores. Sobre todo la dopamina que actúa en áreas cerebrales que es el sitio de recompensa. La hiperestimulación en el sitio de recompensa hace que el cerebro pida repetir la sensación que produce la dopamina. Y cuanto más frecuente es esta práctica, el riesgo de la dependencia es mayor".

"Por eso es mucho más rápido quedar enganchado con el tabaco o la cocaína, cuyo consumo es mucho más repetitivo. En cambio, el éxtasis está asociado a las fiestas electrónicas, pero está presente el riesgo de adicción, situación muy asociada a la conformación genética del individuo que lo consume".

"La adicción es una situación mucho más compleja. Es una cuestión biopsicosocial que depende no solamente de la sustancia, sino de la persona, del entorno y de las condiciones psicológica y genéticas de cada uno de los individuos que pueden hacerlo más susceptible de quedar enganchado con la sustancia, pero ya no solamente en la búsqueda del efecto buscado sino porque lo ayuda a mitigar parte de sus conflictos o padecimientos. Entonces ahí se genera esta simbiosis tan peligrosa como lo es la adicción", añadió.

Y cerró: "El consumo a largo plazo de MDMA puede derivar en impactos agudos en la salud de quienes la consumen. Puede tener consecuencia a nivel renal y cardiovascular. Ahí es donde hay que estar atentos para ver como está la situación renal, cardiológica, más a allá de las implicancias a nivel de la musculatura y del sistema nervioso central".