Así es Lis Gámez, nieta del ex presidente de Vélez, DJ, modelo e influencer

Los fanáticos de Deportivo Riestra ya están acostumbrados a las bebidas energizantes y la música electrónica en la previa y los entretiempos de los partidos de la Liga Profesional.

Pero pocos saben que quien mezcló los temas en el partido con River este último jueves 13 en el estadio Guillermo Laza tuviera un apellido de renombre: Lis Gámez, que se define como modelo, DJ y creadora de contenidos, es nieta de Raúl, el ex 'Pistola' referente de la tribuna de Vélez Sársfield.

"Me siento bien con mi música" (Lis Gámez)

Raúl Gámez fue presidente de la V azulada en tres períodos: de 1996 a 1999, entre el 2002 y el 2005, y desde 2014 hasta 2017. Tan fuerte fue su paso por allí que la Villa Olímpica de Ituzaingó, por poner un ejemplo, lleva su nombre. Pero lo de su nieta es otra historia aparte: lleva el fútbol en las venas, en gran parte como herencia de su abuelo.

"Soy fanática del Fortín. Disfruto mucho estar en la cancha, voy desde que era chiquita. Mi abuelo es Raúl Gámez y fue tres veces presidente de Vélez", contaba Lis en una entrevista que le hiciera el periodista Leandro Vaquila. "A mí me resulta innovador, porque me gusta mucho la cancha, y porque también me encanta pasar música. Esta combinación es excelente para mí", decía en la charla.

Los comienzos de Lis como DJ se remontan a febrero de este año, cuando arrancó el campeonato. "Así que en las fechas de local estamos acá", describe. Y agrega que la música electrónica pega distinto en los hinchas: "Hay gente a la que le puede gustar y otra a la que no. Es válido".

"Pero a la mayoría le gusta mucho, porque es buena música. Así que donde uno la lleve, va a estar bueno. Hacemos esto en la previa, en el entretiempo, y a veces en el final del partido, hasta que todos se retiran", agregaba Lis.

Lis Gámez con sus abuelos

Hace tiempo, la joven fue la encargada de pasar música en la final del Argentino Abierto, en Palermo. "Doy mis primeros pasos como DJ, me gusta mucho pasar Deep Progressive.

Por el momento quiero fortalecer mis conocimientos y compartir mi música en distintos lugares, para transmitir buena energía a la gente. Tocar con una marca importante y reconocida es un placer, además de que me siento súper cómoda", reconocía.

Viajera, inquieta, y con sangre futbolera en las venas

Lis se muestra también como modelo promocional de la bebida energizante que auspicia a Riestra durante la última temporada de verano en Pinamar. Pero no va sola por la vida.

Su novio Lautaro la acompaña a todas partes. "A mi compañero de este camino llamado vida, al que todo le da color y lo hace mágico: gracias por transformarme en mi mejor versión todos los días", escribía refiriéndose a él.