Destacan el sentimiento de los donantes cuando realizan una transfusión

Los donantes de sangre en general suelen experimentar satisfacción luego de haber realizado una transfusión voluntariamente en Argentina, principalmente por haber contribuido a la salud -y la vida- de cuatro personas.

Así lo ventiló en el noticiero de El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Pedro Ruiz, titular del Centro Regional Hemoterapia de Mendoza, quien explicó cuáles son los beneficios para la gente que dona sangre:

"No está demostrado el beneficio físico científicamente, lo que sí está demostrado es que no provoca un daño en la salud de quien dona sangre. Hay que comunicarse con un donante para saber lo que sienten ante el acto solidario. Ellos refieren la satisfacción que provoca el tema de saber que con un pequeño gran gesto de 1 hora que lleva la donación de sangre podemos estar ayudando a 4 vidas distintas".

"Uno cuando dona sangre tiene que dejar pasar por lo menos 8 semanas hasta la próxima donación y después no puede donar hasta 3 veces por año, respetando esos intervalos y esa cantidad de veces por año no provoca ningún daño. Cuidamos la sangre de ese donante permitiendo que no esté anémico, porque si realizamos una extracción de sangre todos los meses en poco tiempo terminará anémico ese donante. Si está demostrado que no provoca ningún daño respetando esos intervalos", dijo.

Respecto a cómo estamos con la donación de sangre, indicó: "En términos estrictos estamos con un poco de déficit, el único país que permite la comercialización o que se paga al donante de sangre es en Estados Unidos por cuestiones especiales, después en el resto del mundo es voluntario y no se puede comercializar.

"Nosotros en la provincia estamos teniendo, como para hacer un recuento. En el 2016 teníamos alrededor de 12% de donantes voluntarios, de alrededor de 1.500 donaciones que necesitamos por mes".

"En 2023 terminamos con un 63% de donantes voluntarios, de esas 1.500, 1.600 donaciones y este principio de año ha sido complicado por toda la situación del país, no hemos estado ajenos respecto a los insumos y hemos tenido la cabeza puesta en otras situaciones, entonces en el primer trimestre bajamos la cantidad de donantes voluntarios, tuvimos un 40% de donantes".

"Tuvimos 1.000, 1.100 donaste por mes, qué pasa en relación con el stock lo que primero cubrimos es el stock mínimo por si llega haber una catástrofe, alguna situación de emergencia para los hospitales lo provoca esto es postergar algunas cirugías programadas".

En el último mes, hemos subido un poco esa cantidad de donantes, en mayo de 1.300 donantes y esperamos seguir subiendo e incrementado la cantidad de donantes", explicó.

En el único país del mundo donde se puede vender sangre legalmente es en Estados Unidos.

Según el mendocino: "La naturaleza es sabia entonces en nuestra población la mayor cantidad, el grupo más frecuente es 0+ y A+ por ende son las personas que más se accidentan las que más van a tener cirugías, las que van a tener parto, entonces en esta relación la oferta y la demanda lo que más requerimos son estas unidades y los donantes que mayor vienen son en estos grupos y factores".

"Si tenemos que tener para algunas situaciones especiales, como son las mujeres edad gestante, cuando necesitan una transfusión, hay que respetar el grupo y el factor por el daño que puede provocar cuando quede embarazada, ahí si los grupos menos frecuentes como el 0- el A B- tenemos un stock y lo guardamos para estas situaciones en las que no puede recibir otro grupo".

"Hay un stock que se va teniendo con base en la tasa de uso de cada uno de los hospitales, nosotros vamos analizando todos los meses la cantidad de transfusión y como se va comportando esta tasa de uso en la provincia, entonces con base en esos requerimientos vamos teniendo un stock un poco más elevado de lo que se usa habitualmente".

"Después hay algunas estrategias, en esto que decía de mujeres en edad gestante, un varón si es 0- ante un accidente de tránsito y hay que transfundirlo mucho puede recibir sangre 0+, hay algunas estrategias y no hay mayores complicaciones", manifestó.

Y cerró casi emocionado: "Primero felicitar y agradecer a este gesto generoso, solidario de todos los donantes de sangre, es un día especial para el reconocimiento".

"Tener en cuenta que esto debería ser una responsabilidad social para todos los habitantes de Mendoza, donde tener conciencia que todos los días en los hospitales hay gente que necesita de este componente para seguir viviendo. No podemos fabricar sangre, si no es por este gesto de alguien que viene y dona sangre no podríamos estar dando respuesta a los hospitales".