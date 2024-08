Sabsay: "Una Corte sin mujeres es violatoria de las convenciones internacionales"

La comparecencia de Ariel Lijo ante la Comisión de Acuerdos del Senado despertó aún más controversias sobre su candidatura a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es que la exposición del ahora juez federal no dejó conformes a muchos legisladores, ya que demostró una cierta falta de idoneidad para desempeñar el cargo, además de contar con antecedentes al parecer nada claros sobre su desempeño como magistrado.

Esta circunstancia también es remarcada por entidades colegiadas, y especialmente por varios de sus colegas, que han criticado sin tapujos al candidato propuesto por el gobierno de Javier Milei.

Uno de ellos es el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien en una entrevista en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, expresó: "Cuando se mencionó su nombre tuve una sensación de desesperación, cómo el juez más corrupto de Comodoro Py, por motivos que son hartos conocidos y demostrados, iba a integrar nada más ni nada menos que el máximo Tribunal".

Y agregó: "Cuando escuchamos las audiencias, al mismo tiempo apareció que no solo es un problema ético y moral sino también técnico, porque demostró falencias increíbles en materia de conocimiento del Derecho de fondo. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre el tema de la integración de alguna mujer en el más alto Tribunal, él desconoció la convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, que desde la reforma del '94 tiene jerarquía constitucional y él no la conocía. Realmente no debería ser ni siquiera juez federal. Y eso nos preocupa muchísimo".

"Lijo es casta"

"Precisamente, si Milei se ha presentado como el anticasta, más casta de lo que es Lijo es difícil de encontrar. Evidentemente, hay muchos que se sienten muy cómodos con Lijo porque es una persona que acomoda los tantos para favorecer a aquellos que lo precisan", consideró.

El juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno, es muy resistido en ámbitos judiciales. (Foto: web)

Y después resaltó que "hubo dos excepciones muy honrosas: una, la de la senadora por Santa Fe Carolina Losada, que fue profundamente incisiva y dio absolutamente en el núcleo de la cuestión y lo hizo titubear de manera notoria al candidato. Y, por otro lado, el senador por Formosa, Francisco Paoltroni, que también lo demolió. Dos excepciones que hicieron mucho ruido porque realmente impactaron donde debían hacerlo: cómo con semejantes objeciones mostró un titubeo tan impresionante para un futuro eventual juez de la Corte. ¿Cómo es posible que se mantenga su candidatura? No salgo de mi asombro".

En otro tramo de la entrevista, y sobre la posibilidad de ampliar la Corte a nueve miembros, Sabsay expresó: "Me opongo absolutamente, como me opuse cuando Carlos Menem lo hizo con las consecuencias nefastas, con la llamada 'Corte de los Milagros', la mayoría automática, esos cinco miembros que votaban cualquier cosa que fuera funcional al Ejecutivo. Y no por casualidad Milei se identifica tanto con Menem y tiene tantos Menem en su gobierno. Evidentemente, se identifica y quiere imitar lo que se produjo durante la presidencia de Menem".

"Ojalá no ocurra, porque ya sería el acabose, porque lo que quieren es diluir la mayoría de tres miembros -Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda-, que han producido excelentes fallos. Se queda fuera Lorenzetti, que está detrás de Lijo y que no por casualidad en el mundo judicial lo conocen como el 'Conde de Montecristo'", agregó el entrevistado.

Violación de convenciones internacionales

Acto seguido, opinó que "habría que designar a una mujer sin lugar a dudas, porque en la actualidad no hay ninguna Corte Suprema de un país democrático donde no haya mujeres. Sería una excepción sumamente negativa pero además violatoria de esa convención internacional (NdR: en referencia a las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer)".

"No sé si alguien le ha explicado esto al presidente Milei, que es un lego, pero que debería estar al tanto de las consecuencias de esto y la inseguridad jurídica que genera", considero el constitucionalista.

"Desde que se propuso el nombre de (Manuel) García Mansilla me pareció un candidato estupendo y lo está demostrando en su exposición (NdR: la que realizó este miércoles defendiendo en el Congreso su postulación), un hombre que reúne las dos grandes condiciones para ser un gran ministro de la Corte o un juez: por un lado, la idoneidad moral y ética, y además, la idoneidad técnica. Es uno de los grandes juristas que tenemos en el país", aseguró Sabsay.

Manuel Garcia Mansilla defendió este miércoles su postulación para integrar el máximo Tribunal. (Foto: web)

"Lijo provocó otra grieta"

Con respecto a la insistencia del presidente Milei en la postulación de Lijo, el entrevistado consideró que "da para pensar mal. Podría perfectamente aplicarse el dicho 'dime con quién andas y te diré quién eres'. No es solamente Lijo (el juez), es también su hermano, personas que tienen un patrimonio de fortunas que no se sabe cuál es el origen. Todo es un conjunto de circunstancias que el Presidente no las puede desconocer. Me da a pensar mal sobre la moral del Presidente".

Finalmente, Sabsay opinó sobre lo que implicaría la incorporación de Lijo a la Corte, sobre lo cual expresó: "Vemos cómo ha sido su trayectoria como juez federal con asiento en la Capital Federal, un cargo importantísimo, y ha sido funcional a los poderes de turno. Por primera vez la designación de un miembro de la Corte ha generado una grieta tan grande. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional indirectamente dio a entender que le parecía un muy mal juez. Esto nunca había pasado. Es sorprendente, y espero que no se concrete".