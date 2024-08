Villarruel y el respaldo menos esperado: César Milani coincide con ella

La idea de la vicepresidente Victoria Villarruel, de reabrir todas las causas por las víctimas de los crímenes cometidos en los 60 y 70 por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desató polémicas y volvió a traer al presente un tema que parecía archivado, luego de que las cúpulas guerrilleras que fueron juzgadas, junto a las juntas militares, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, fueran indultadas por el peronismo en los '90.

Los dichos fueron durante un acto por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que se realizó en el Senado, y una de las voces que se sumó en respaldo es la del exjefe de las Fuerzas Armadas César Milani: "Coincido plenamente con usted, Victoria Villarruel", escribió en su cuenta de la red social X.

"Hoy tener a nuestras víctimas, nuestros inocentes contando sus historias, relatando lo que es vivir sin un ser amado, hermanados pese a las diferencias, describiendo el terror que sintieron en los '70, la AMIA o la actualidad es el argumento más fuerte para que no puedan ser más esgrimidas las ideas del mesianismo terrorista como justificación o método para presionar a los gobiernos de turno", sentenció la vicepresidente en el acto.

Victoria Villaruel

"Los criminales Montoneros y ERP todos presos a cumplir sus condenas", añadió, con otro comentario que en este caso es una fuerte crítica a la ministra de Seguridad: "En principio pregúntele a alguno de los Menem que tiene en su gobierno por qué se los indultó. Y luego, tome, le acerco una para que arranque por casa con Patricia Bullrich, creo que es Ministra de Seguridad de su Gobierno".

Este comentario retoma una acusación que se ha hecho repetidamente sobre la funcionaria, de que fue integrante de Montoneros, cosa que la ministra ha desmentido siempre: "Todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, lo dije toda mi vida, con lo cual, lo que está diciendo no tiene ninguna originalidad. No solamente no escondo mi historia sino que mi historia es parte de mi personalidad, soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años", había dicho a La Nación en la última campaña.

Las afirmaciones de Villarruel habían ido más allá, indicando que los crímenes de Montoneros fueron "silenciados y eliminados" durante el kirchnerismo y que "Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizar su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos".

"Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los que se hacen con justicia. Por eso reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Argentina, nuestra patria dorada para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor y para ello todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Solo con los asesinos en las cárceles podremos en la unidad y el deber cumplido poner a nuestra amada argentina de pie", había cerrado la vicepresidente.