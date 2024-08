Un gran interrogante: la incoherencia de la dirigencia es el signo de los nuevos tiempos

La política argentina está dando signos de un preocupante deterioro que, si no se corrige, puede empezar a poner en riesgo la gobernabilidad y la solidez de las instituciones. Si bien a la pobalción le preocupan problemas que parecen más acuciantes no es aconsejable tomarlo con indiferencia.

Los enredos e internas que se conocen en los bloques legislativos y en los partidos políticos, como el caso de la diputada Lourdes Arrieta entre otros, merecen un análisis para saber qué le está pasando a la dirigencia de la Argentina.

Círculo Político requirió la opinión del analista político Carlos Germano quien señaló: "Tiene que ver con el signo de los tiempos y en este gobierno que logró lo que Néstor y Cristina habían hecho en su momento con la televisión pública con el "6, 7, 8", este gobierno logró el "6, 7, 8" digital y su construcción política la hace a través de redes sociales donde se genera un cambio abrupto en lo que es la cultura política".

Carlos Germanó

"Desde el anonimato empezó a ver en el escenario político argentino un grado de permisibilidad y palabras soeces y nadie haciéndose responsable, desde el Presidente de la República para abajo, situaciones en estos 40 años de democracia uno no lo había vivido, hay un cambio de círculo, un cambio de época, creo que por eso Milei es presidente, una diputada que hoy no está más en el bloque y que ella decía que era una chica de Las Heras, Mendoza pero hay cosas que no conocía y escucho cosas, o lo de Lemoine, lo mismo, que con una liviandad plantean situaciones como si estuvieran hablando en una reunión de amigos pero sin tomar clara conciencia que son funcionarios públicos".

"La sociedad está en su propio camino, está viendo y haciendo un esfuerzo muy grande y está apostando a si este esfuerzo que está haciendo esta vez vale la pena, hay un grado de tolerancia social ante un feroz ajuste en el cual nunca antes había pasado en democracia y tiene que ver también con que las voces y las caras están frente a este gobierno son siempre las mismas caras y voces sin aportar nada nuevo".

"En ese escenario, Javier Milei sigue teniendo un determinado consenso que le permite a pesar de errores no forzados que vienen cometiendo permanentemente porque también es verdad que este modo de expresión, de dirigirse a la sociedad también está generando un caos interno al que tampoco uno estaba acostumbrado.

"Mientras tanto la sociedad sigue su curso y con una expectativa en el cual el gobierno y el presidente sigue teniendo un grado de adhesión y tiene mucho que ver con un tema que es la inflación, siempre sostuve que la inflación no es solo un tema económico, es un tema en el cual lo psicológico está muy a flor de piel".

"En lo político, los horrores políticos que estoy viendo son preocupantes, las diferencias que ya empezaron a existir entre el presidente y la vicepresidente, entre las distintas declaraciones de diferentes de diputadas o senadores del oficialismo, y generan un grado de incertidumbre política que puede afectar fuertemente esta brisa de esperanza de algunos sectores de la sociedad con respecto al tema económico".

"Hay un grado de cambio de calidad de vida muy fuerte en sectores medios y medios bajos, de una manera u otra, a los distintos niveles, excepto el más acomodado, el ABC 1, que fue puede ser un 8%, 10% de la población, que les afectó claramente su calidad de vida, algunos llegando a fin de mes, otra gran mayoría no pudiendo llegar y lo que sí la sociedad dijo basta a un modelo de acumulación que indudablemente también venía siendo muy perjudicial, el 60% de la sociedad argentina lo hacen responsable al gobierno de Alberto Fernández por la situación económica que están pasando grandes sectores de la sociedad argentina".

Militantes de LLA

"El tema económico sigue siendo pero no solo el no llegar a fin de mes, por eso la importancia de bajar la inflación, la inflación es un tema de una gran profundidad en la historia argentina porque son muchas generaciones que lo vivieron o lo viven permanentemente y eso inhibe fuertemente la posibilidad de ser previsible y poder disponer uno mismo su futuro".

"Lo grave es que hay horrores políticos que puso nuevamente sobre el escenario político argentino la incertidumbre, hoy hay un grado de incertidumbre política porque lo que se está discutiendo es está la posibilidad de los dos tercios, ya empezaron a hablar que el presidente está psiquiátrico, la posibilidad algunas metes afiebradas de plantear la destitución, todo esto está girando, esto cada vez aleja más a un modelo de que la sociedad quiere fundamentalmente de ser previsible y poder prever futuro. Milei presidente fue porque la Argentina tenía silenciado el futuro y donde mayor se vio esto fue entre los 16 y 29 años, que es donde mayor adhesión sigue teniendo aún hoy Javier Milei", finalizó Germanó.