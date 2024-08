Caputo: "La reactivación tardará en llegar a los bolsillos, pero la inflación empezará a bajar"

En un contexto económico marcado por la expectativa de reactivación, el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció declaraciones que arrojan luz sobre el futuro económico del país, pero también advierten sobre la paciencia que deberán tener los argentinos.

Durante una entrevista en el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia, Caputo expresó que "pasarán varios meses" antes de que la recuperación económica sea percibida en los bolsillos de la ciudadanía, aunque subrayó que la actividad económica ya muestra signos de mejora.

El ministro reconoció que si bien los indicadores de actividad económica elaborados por diversas consultoras señalan una tendencia positiva, "para que se sienta en la calle van a pasar muchos meses". En ese sentido, destacó que aunque el "rebote" ya comenzó, no se puede cambiar el rumbo de la economía en tan poco tiempo, especialmente tras "100 años de historia y 16 de populismos".

Inflación: ¿Qué esperar en los próximos meses?

Uno de los puntos clave abordados por Caputo fue la inflación. Según el ministro, la tasa inflacionaria de agosto se mantendrá en torno al 4%, similar a la de julio. Sin embargo, anticipó una disminución en septiembre, gracias a la baja del Impuesto País, y adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas medidas para fortalecer esta tendencia.

Caputo enfatizó que varios sectores económicos ya están recuperándose a niveles de crecimiento de dos dígitos, aunque admitió que "esta recuperación parte de un nivel muy bajo, lo que explica la demora en que estos beneficios se reflejen en la vida cotidiana de los argentinos".

Un nuevo modelo económico

El ministro también resaltó la importancia de un cambio de modelo, criticando duramente las políticas del pasado. "Hoy Argentina es un muy buen alumno porque hay superávit fiscal, comercial, energético y de cuenta corriente", afirmó, señalando que estos logros están comenzando a dar frutos.

Caputo fue particularmente crítico con las administraciones anteriores, describiéndolas como "mentirosos seriales" y "una lacra" que gobernó durante 16 años. En un tono categórico, aseguró que "el kirchnerismo no vuelve más. Murió. No porque subestimo al kirchnerismo, sino porque no subestimo a la gente", concluyó