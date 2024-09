Falleció Alfredo Cahe, médico de grandes figuras de la Argentina

La noticia sorprendió, comunicada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que lo despidió a través de sus redes sociales: Alfredo Cahe, histórico médico de Diego Maradona y muchísimas figuras del ambiente artístico argentino falleció este viernes a los 80 años.

"Con profundo dolor despido a mi querido amigo Alfredo Cahe, reconocido por sus cualidades profesionales y humanas. Quedará para siempre en mi recuerdo su labor médica y su apoyo anímico y solidario para superar adversidades, al igual que sus valores en la amistad que supimos construir. Un abrazo fraterno para sus hijos, nietos, familiares y amigos", publicó Scioli en su cuenta de Instagram.

Nacido en Santos Lugares, el barrio de residencia de Ernesto Sábato, y recibido en la Universidad de Buenos Aires, no solo atendió al 10 durante más de 30 años, sino también a otros famosos como Enzo Viena, Irma Roy, Alejandra Pradón y Susana Giménez.

Daniel Scioli difundió la noticia

Susana le había regalado un piano, ya que al médico le gustaba tocar, y hablando de si mismo en notas periodísticas se definió: "futbolero de alma, aburrido y apasionado por la música", que tocaba desde chico.

El vínculo con Maradona se inició en su consultorio, ya que en 1977 Jorge Cyzterpiller, primer representante del futbolista, lo llevó para que le recetara vitaminas, y nació un vínculo que se mantuvo en los momentos más duros de su vida, el primero en conocer su adicción a las drogas, y con quien realizó varios tratamientos para terminar con el consumo. Estuvo en aquella internación en Punta del Este, en el verano del 2000, y también cuando estuvo en la Suizo Argentina en 2004.

Cortada la relación durante más de una década, Cahe volvió a la notoriedad cuando dijo que la muerte de Diego fue, en realidad, un suicidio: "La última vez que lo vi a Diego vivo fue en la clínica Olivos. Estaba prácticamente dopado y dormido, no pude hablar ni con él, ni con la psiquiatra, ni con el psicólogo. Inmediatamente se me cerraron las puertas. Y la segunda vez que lo fui a ver ya se había producido el suicidio". La última vez que habló del tema reclamó la falta de un médico de cabecera en sus últimos años: "No existía un Cahe en su vida".