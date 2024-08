Milei debe pagar US$61.600 millones de deuda: el 72% la contrajo Luis Caputo

¿Cómo se ve el perfil mensual de pago de deuda hard-dollar en todo el mandato Milei?



Quedan por pagar:

-2024: u$s 4.600 millones

-2025: u$s 18.000 millones

-2026: u$s 18.700 millones

-2027: u$s 20.300 millones



Los meses más demandantes son Enero y Julio con el pago de bonos... pic.twitter.com/i94i6QqUV7