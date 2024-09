¡Se supo! Correr detrás de las promociones y reintegros bancarios causa estrés

Cuando la plata no alcanza, los consumidores ya no miran etiquetas y compran las marcas más económicas. En la Argentina de hoy, mandan las promociones y los reintegros, que se han convertido en la obsesión que desvela a muchos: según un estudio de Moiguer Consultora, 72% le dedica una hora a la semana a analizar las promos y el 76% llega a fin de mes estresado por tener que estar calculando y corriendo detrás de promociones, cuotas, reintegros de App o de tarjetas.

Salir a hacer las compras se ha convertido en un problema. Hay que ver qué promociones bancarias hay, si justo no es posible con ese banco o con esa tarjeta; se buscan y analizan los reintegros de Apps y billeteras electrónicas, si no es sábado para comprar carne o pescado con 35% de descuento con Cuenta DNI (del Banco Provincia de Buenos Aires) o no es el día que otra aplicación hace descuentos sin tope, hay que esforzarse más. Otra de las "estrellas" del reintegro, es la promo en comercios de cercanía del Banco Nación, de 35%, con tope de 6.000 pesos por semana (24.000 pesos al mes). En la misma lógica se encuadran las promociones para cargar combustible.

Si no hay caso, hay que comparar precios en todas las cadenas de supermercados que tengan compra online. Luego evaluar con detenimiento el 3x 2 o 2x1o el segundo producto al 50% o al 70% o al 80%. Cuando queda alguna duda se buscan los mayoristas de cercanía, esos pequeños locales que ya ganaron espacio en cada barrio. Si no convence, se buscan los mayoristas, aunque estén un poco lejos.

Una vez que se tiene un panorama, muchos van al supermercado chino de barrio, que lamentablemente no vende online y casi no tiene listas de ofertas, ni promos, pero varias veces tiene precios convenientes.

El estrés de buscar promos

Todo este esfuerzo de producción lleva un largo rato. Ni hablar del tiempo que se dedica en la charla con amigos a compartir datos sobre dónde están los precios más baratos, si los supermercados chinos siguen teniendo los vinos a precios imbatibles, o si se probaron nuevas marcas de pastas o quesos cremas que siempre lanzan uno nuevo. A no olvidarse de las ferias barriales de CABA y el Conurbano y de los mercados de cooperativas que ganan cada vez más adeptos porque no sólo ofrecen verduras.

El 76% confesó que llega a fin de mes estresado por tener que estar calculadora en mano haciendo un estudio riguroso de promociones, cuotas, reintegros de app o tarjetas, según el estudio de Moiguer Consultora.

La consultora Trendsity estudió el comportamiento del consumidor y detectó que el 54% compró en diferentes locales para encontrar promociones u ofertas. El 67% se fijó más el precio y el 76% cambió su marca habitual. Mientras, el estudio sostiene que 80% reemplazó las primeras marcas.

El 72% se sienta una hora a la semana a buscar promociones para poder planificar las compras del hogar, surge de los estudios de julio y agosto de Moiguer. Un trabajo extra, pero en tiempos de inflación, altos índices de pobreza, suba de servicios y transportes, despidos y, por lo tanto, baja de consumo, no hay otra chance.

La pregunta que les hizo es: de una determinada lista, en qué categorías incorporó marcas más económicas el último mes. El 50% en pastas secas; 45% artículos de limpieza; 40% leches; 35% galletas; 33% artículos de perfumería y cuidado personal; 12% jugos en polvos; 11% gaseosas; 11% vinos; 10% cervezas; 9% agua mineral; otros 12% y no sabe o no contesta 14%.

Con información de BAE