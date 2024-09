Tips para ahorrar y no caer en las "trampas" de las promociones de los supermercados

El consumo masivo no logra recuperarse. Tuvo su peor caída en junio, pero siguió la retracción en julio y agosto. Los consumidores cambian de hábitos, las cadenas de supermercados compiten por publicar avisos con promociones y los bancos y las billeteras virtuales se pelean por ofrecer los más atractivos descuentos.

Una investigación de Trendsity sobre Expectativas del consumidor indica que "9 de cada 10 argentinos está preocupado tanto por su situación actual como futura" y "3 de cada 4 argentinos considera que su situación económica personal es negativa".

Asimismo, la consultora remarcó que el 67% dejó de ahorrar y el 57% usa sus ahorros para afrontar gastos mensuales. Un 58% recortó productos no esenciales, 76% cambió su marca habitual, 67% se fijó más en el precio de los productos y 58% compró marcas más baratas.

Con este crítico panorama, para ahorrar, es necesario hacer un "estudio de mercado" antes de encarar una compra. Primero, hay que ver los descuentos existentes; por ejemplo, Carrefour otorga el 10% de descuento a mayores de 60 años o con algún beneficio de ANSES de lunes a viernes (no incluye carnes ni electro) y el tope mensual es $15.000, deben tener los datos registrados en la cadena. A los jóvenes de 18 a 24 años les descuenta un 10% de lunes a jueves si pagan con la tarjeta prepaga o de crédito de la cadena.

Atención a los topes de devolución

Antes de agarrar la bolsa de las compras o hacer click en el carrito online, hay que ver los descuentos que dan ese día los bancos, las tarjetas de crédito, las billeteras virtuales y las apps en general.

Algunas cadenas ofrecen descuentos de 35%, algunas con topes y otras sin. Hay que tener cuidado con el tema topes de devolución, porque por ejemplo un banco pone en letras gigantes que ofrece 15% de descuentos un día a la semana, pero el tope de devolución es muy pequeño, por mes y por cuenta es de $3.000. Se duplica el tope a $6.000 si el poseedor es Platinum. No es el único banco u app que da un tope bajísimo de devolución.

En septiembre, la compra en algunos mayoristas tiene tope de reintegro semanal de hasta $10.000. Algunas aplicaciones ofrecen reintegro en el momento, otras tardan 48 horas y las tarjetas de crédito bancarias tardan hasta un mes.

Financiación en 24 cuotas con interés

Otro dato relevante es que varios supermercados ofrecen tres cuotas sin interés, sin compra mínima, pagando con tarjetas de crédito líderes. Algunos, como Coto, ofrece la financiación hasta en 24 cuotas con intereses para la compra de cualquier producto tenga el valor que tenga, se puede financiar desde una pata muslo hasta medio kilo de yerba.

Por ejemplo: el medio kilo de yerba cuesta $1.329,30 de contado, o puede ser 12 cuotas con intereses de $187.42 (se va a $2.250), o 18 cuotas con intereses de $156,12 (se va a $2.810,21) o 24 cuotas con intereses de $144,41 (se va a $3.465,75).

Una vez que se tiene claro el tema de descuentos bancarios o los ofrecidos por la cadena, hay varios ítems para estar atentos.

Promociones con precios engañosos

Como todas las cadenas saben que sus clientes están en busca de las ofertas y promociones, lanzaron una guerra de carteles y avisos donde ofrecen según las categorías rebajas de hasta el 80% en la segunda unidad (algunos en jugos en polvos), 70% en la segunda unidad, 3x1 y 2x1. No es una guerra de precios, porque si uno se toma el trabajo de comparar precios, a veces la propuesta no es tan conveniente como parece.

DIA ofrece ofertas de bebidas y alimentos seleccionados de hasta el 50%, pero los productos más buscados como por ejemplo los saquitos de mate cocido, sólo tienen un 9% de descuento. Una caja de 12 hamburguesas que pesa 980 gramos se ofrece con grandes carteles de descuento en DIA a $11.540, el mismo producto se vende a $10.990 en Carrefour y sin tanto aspamento. Por más cartel grande de promoción, hay que comparar precios.

Afuera los precios congelados

Otro dato a tener en cuenta: en agosto se terminaron los precios congelados. La última tanda de Precios Corajudos de Carrefour que mantuvo congelado el precio de 1.400 productos terminó el 14 de agosto. Salvo DIA, que lanzó "Ahorrames", productos en oferta cuyo precio se mantiene durante todo el mes en productos seleccionados, no hay otros programas de precios congelados Otra categoría que ofrece es "Baratísimos": una selección de productos de necesidad básica "al precio más bajo del mercado", aseguran.

¿Cuál es la nueva estrategia de las cadenas para poder vender?

Ahora lanzan ofertas muy tentadoras que tienen una duración express: duran 24 horas o tres días, como máximo una semana. Son ofertas anzuelo que obligan a los clientes a estar muy atentos a las promociones. El objetivo es que entren al supermercado por un producto y se lleven otros. Por ejemplo: en su sitio online Carrefour ofrece por 24 horas un voucher de $3.000 de regalo, si se hace una compra mínima online de $15.000 y se pide entrega inmediata. En otros casos, los que hacen una compra superior a los $30.000 les dan un cupón por $5.000 en su próxima compra mayor a $30.000.

La compra de supermercados online tiene su secreto. Carrefour tiene diferentes precios en sus locales, de acuerdo al barrio. Pero, si se compra online, parece que tiene el mismo precio, se viva en Parque Patricios o Recoleta. Lo que no significa que los productos estén más baratos que en los locales físicos, algunos pueden ser más económicos, otros no. En otras cadenas como DIA, con la compra online se accede a cupones de descuentos que envían vía email, algo que no ocurre si se compra en el local.

El precio más bajo o le triplican la diferencia

Los más memoriosos recordarán una histórica campaña "El precio más bajo o te devolvemos la diferencia". Para los que piensan que la campaña no está más vigente, hay una buena noticia. Carrefour dice: "Estamos tan seguros de nuestro compromiso que si tu ticket no es el más bajo te devolvemos el triple de la diferencia".

En la página web dan la opción de elegir entre los tickets de los últimos 14 días a partir del día siguiente de realizada la compra (hay que estar registrado con DNI). Si bien se puede elegir un competidor en la zona de la sucursal para comparar el ticket, la cadena limita la comparación de precios a competidores incluidos en preciosclaros.gob.ar lo que acota la comparación. Y sólo se pueden hacer tres comparaciones por ticket.

Para poder comparar precios sin apuro, las grandes cadenas implementan cada vez más la modalidad de contacto por WhatsApp que permite acercar las ofertas y promociones en el acto. A los clientes que se registran en la web, algunas cadenas les ofrecen descuentos especiales en la compra de algunos productos.

Recomendaciones para la compra en supermercados

Para los que van a los supermercados físicos: cuando se compra en las tiendas cada vez hay más productos sin precios o mal ubicados, lo que hace pensar que están en oferta y en la caja se ve que el cartelito era del producto vecino. Chequear bien el cartelito de precios.

Algunas cadenas de supermercados conservan secciones donde hay productos próximos a vencer a precios rebajados, algunas llevan de nombre "Consumo inmediato". Lo notorio es que la cantidad de productos de este sector es cada vez menor, antes ocupaban góndolas completas y había una gran variedad de productos y ahora hay muy pocos.

"Cuando los productos se están por vencer les bajamos los precios y cuánto más se acerca la fecha, les ponemos precios casi regalados. Ya no los ponemos casi en la sección de próximos a vencer", explican en una cadena.

Por eso muchos clientes, advierten que cuando se compra cualquier clase de producto hay que mirar más que nunca la proximidad de la fecha de vencimiento. En varias cadenas, están rematando productos a muy pocos días de vencer.

Cualquier compra en supermercados físicos u online requiere estar atento a todo para no caer en ninguna trampa.

