Melconian reclamó un plan económico y no sólo arreglos financieros

El economista Carlos Melconian aseguró hoy que "hay que ir a un programa económico" integral y aseguró que el proyecto de actualización del régimen jubilatorio vetado por el presidente Javier Milei es sustentable en términos fiscales.

"Acá le ha llegado a la economía el (momento de) barajar y dar de nuevo, pero no porque estemos frente a un conflicto inminente, sino porque hay que salir de lo que yo llamé un plan financiero o un trading económico", dijo Melconian en declaraciones a Radio Rivadavia.

El ex titular del Banco Nación consideró que: "Hay que ir a un programa económico" porque "yo no puedo decir que para bajar la brecha vendo dólares" o que "si sale la Ley de Bases bajo el Impuesto País" o "si el Riesgo País no baja, hago una (operación de) REPO".

"Esa es una estrategia de un trader para contestar y pulsear en cada momento frente a cada alternativa. Y acá lo que vos tenés que tener es un programa económico a resolver en etapas. No se hace en un día", dijo Melconian en referencia a las medidas que viene manteniendo el ministro de Economía, Luis Caputo.

Si bien consideró que hasta ahora "esa parte funcionó muy bien", para bajar la inflación y el déficit fiscal, ahora "hay que encontrarle el barajar y dar de nuevo".

Con respecto al proyecto de Ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei, el economista afirmó que "No pone de ninguna manera en peligro la cuestión fiscal".

"Cuando los Diputados o los Senadores le piden (al Ejecutivo) 'compensa enero y febrero' se puede hacer, pero sin que quede como base a futuro".

Para Melconian, el Gobierno "se fueron de boca" con la baja del Impuesto País del 17,5% al 7,5%, ya que con esos fondos que resignaron, podría haber pagado la compensación de esos dos meses.