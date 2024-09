Vaticinan que Villarruel "terminará siendo una candidata de Macri"

La vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, estaría destinada a ser una próxima candidata del expresidente Mauricio Macri, como consecuencia de la grieta advertida entre la mujer y el presidente Javier Gerardo Milei.

La afirmación corrió por parte de Román Ruiz, consultor y politólogo, quien lanzó su visión a pesar de que anoche Villarruel y Milei se fundieron en un abrazo y apoyaron sus frentes cuando la vicepresidenta lo recibió al Presidente al momento de su arribo al Congreso de la Nación.

En la puerta del Congreso, Milei y Villarruel se mostraron entre risas y dieron un fuerte abrazo minutos antes de que comience la cadena nacional.

Román Ruiz, consultor político, lanzó la afirmación en el programa Sin Verso de Ciudadano News, al ser consultado sobre la cadena nacional que ofreció anoche el presidente Javier Gerardo Milei desde el Congreso de la Nación para presentar el Presupuesto 2025 de Argentina.

Lo hizo ante la amigable escena que ambos funcionarios nacionales protagonizaron antes del comienzo del discurso, después de tantos rumores sobre que el vínculo entre los dos estaba roto.

"Para mí el vínculo está roto y Villarruel seguramente está vinculándose con Mauricio Macri para ver cómo salir de esta situación. Es más, Villarruel no quiso ser la cara de la derrota cuando se votó en el Senado -de la Nación- el tema de la SIDE y se retiró antes. Villarruel ya está jugando un papel de protagónico. Viajó a diferentes provincias, estuvo con diferentes gobernadores. Se cortó sola Villarruel y a la larga o a la corta terminará siendo una candidata de Macri", aseguró.

En ese sentido, Ruiz apostó que la vicepresidenta se está empezando a posicionar para las próximas elecciones: "Sí, no tengo ninguna duda que se va a querer cortar sola porque ve que este Gobierno no va ni para atrás ni para adelante. Y quiere tratar de salvarse ella para seguir con una vida política útil y si se apega a Javier Milei va a tener la misma suerte que él lamentablemente".

En tanto, se quejó de la cadena nacional brindada por el primer mandatario: "Milei dijo más de lo mismo, no presentó ningún impuesto, solamente enumeró una cantidad de logros que tuvo su Gobierno como puede ser echar 31 mil ñoquis del Estado, la boleta única, no gastar millones en el sector privado, no gastar en servicio y que lo haga todo el privado. Pero es un poquito más de lo mismo, lo cierto es que Milei ha caído en su imagen positiva, tiene un 70% de gente que ya no lo apoya. Y sigue dando vueltas. Parece un perro que se quiere morder la cola dando vueltas sin encontrar un rumbo para el país. Un buen rumbo porque la única forma de reactivar la economía es que el Estado invierta en la economía argentina, si no no vamos a tener nunca reactivación, vamos a seguir así".

"Estamos pasando por una crisis y un déficit inmenso en Argentina, todo el mundo la está pasando mal. La clase media, la clase media baja, aumentó la pobreza. Si seguimos por este camino, la verdad no le veo mucho tiempo a Milei en el Gobierno, lo veo muy débil. La demostración fue que hubo muy poco rating con el discurso que realizó y me llamó mucho la atención cuando habló de Cicerón. Que hay una frase que es justa para Milei, que es errar es de humano. Pero perseverar en el error es de estúpidos y me llama la atención porque es la misma palabra que usó Cristina", dijo.

Y agregó que, "no es la economía bimonetaria. Estúpidos, dijo, y me llamó mucho la atención. Pero Milei sigue dando un poco más de show, parece un comediante, un stand up. Le pusieron alfombra roja, en horas picos de rating cuando tuvo el rating más bajo. Creo que tiene muy poco futuro en el gobierno Milei. Veremos cómo se maneja Macri, que es una de las personas más poderosas del país por la cantidad de legisladores que tiene en ambas cámaras y tiene la posibilidad él o no de realizarle un juicio político".

Afirmó que Macri, "puede llegar a tener una oportunidad de un segundo tiempo si el peronismo no se acomoda y no encuentra un liderazgo fuerte para enfrentar a Milei en legislativas del año que viene y 2027. Lo que es claro y no tengo dudas es que en las legislativas del 2025 Milei no va a cumplir un buen rol en las elecciones porque cuando aumenta la pobreza es un ABC de consultoría. Los oficialismos pierden, como le pasó a Massa en las elecciones anteriores. La gente eligió votar a Milei o a alguien disruptivo, un offside. Pero se mantiene todavía en el Gobierno, tiene algo de apoyo, tiene 30% de apoyo. La misma cantidad de gente que lo votó en primera vuelta, pero esto va a un final poco feliz, Macri tiene la llave para hacerle juicio político a Milei".

Afirmó: "Vamos a ver si la utiliza o no. Hablar de lo que fue el discurso ayer es más de lo mismo, puedo resaltar lo del superávit fiscal para pagar la deuda. Pero lo demás es más de lo mismo, datos irrisorios y cuestiones que solamente él las entiende. Estamos ante un experimento político donde se está perjudicando a toda la población argentina que la está pasando muy mal económicamente y la gente está adormecida. Pregunto en qué momento se va a despertar, cuánto tiempo va a tener credibilidad Milei, hay que estar atentos a eso".