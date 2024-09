"La idea del Presidente es firme, pero hay dudas de cómo lo va a hacer"

Fue un domingo atípico en el Congreso Nacional. Este último 15 de septiembre, el presidente Javier Milei leyó, en la Cámara de Diputados y durante casi una hora, los detalles del Presupuesto 2025, e hizo hincapié en continuar con una política fiscal de ajuste en las arcas del Estado. Las críticas no tardaron en aparecer, al punto de que su misma alocución fue interrumpida varias veces por miembros de la oposición, aunque hay que aclarar que también recibió celebraron la meta del déficit cero, por parte de los más afines a La Libertad Avanza.

Julio Bastianello es economista y asesor financiero, y fue convocado por la producción de Sin Verso, (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) con la finalidad de analizar el discurso del mandatario en la casa de las leyes. "Milei sostiene lo que viene diciendo desde que asumió el mandato: déficit cero, no hay plata, acomodamos las cuentas. El tema es que ahora les pide el esfuerzo a los gobernadores e intendentes por un monto bastante elevado".

"Sabemos que el año que viene vamos a tener elecciones, y siempre son años en los cuales estamos complicados, y a su vez necesitamos dinero para las campañas políticas. El presidente anunció incluso una inflación del 18,3%, un dólar a fin de año de 1.200 pesos, y un crecimiento del 5%. Pero no puntualizó, o no vimos la letra chica de este proyecto: habló en general, no puntualizó o no vimos la letra chica de este proyecto. Habrá que ver cómo lo puede llevar a cabo. Pero lo que sí ocurrió es un hecho inédito: es la primera vez que un presidente lleva el proyecto del presupuesto al Congreso", puntualizó Bastianello.

El economista sostiene que tanto consultoras como analistas vienen haciendo algunos análisis de estos primeros días de septiembre de la inflación, la cual perforaría el 4% (se habla de un 3,5% en septiembre). "Algunos, los más optimistas, prevén que estaríamos por debajo del 3,5%, que sería el número que necesita el Gobierno para alcanzar la meta del 1,5%, un dato que ya había adelantado el ministro Caputo", sostuvo el economista.

"La idea del presidente es firme, y lo que dijo ayer está dentro de lo previsible: él tiene su faro, que es el déficit cero, bajar la inflación y no emitir dinero. Pero más allá de esto, hay ciertas dudas: cómo lo va a hacer, y cómo vamos a engrosar la tesorería. El Gobierno dice que tiene para pagar. Pero en enero tenemos vencimientos, para el año que viene también. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esos vencimientos, ese capital, y toda la deuda? Una cosa es decirlo, y otra cosa es decir 'tengo el dinero para pagarlo", esgrime Bastianello.

"En el mercado estamos expectantes a todas estas cosas y, si bien recibimos con beneplácito lo que proyecta el presidente, hay que tener en cuenta cómo repercute en el mercado de Estados Unidos, las acciones, los bonos, los bonos en dólares. Veníamos bien, pero no es que hoy vayamos a tener un súper lunes. Seguimos tranquilos. Quizás estemos en verde, pero no es un súpero lunes", comenta el entrevistado, ante las consultas de los conductores, Rebeca Miranda y Gabriel Landart.

El cepo al Estado

"Ponerle un cepo al Estado por ley significa que nadie puede emitir -dice Julio Bastianello-. Suponiendo que el plan sea efectivo y que lleguemos a las cuentas en cero cuando termine el período Milei, el próximo presidente puede venir y decir 'Ahora empiezo a gastar de nuevo, total tengo las cuentas en cero', y volvemos a la misma rueda. Él quiere ponerlo por ley escrita, para que eso no se pueda hacer.

Lo que necesitamos saber es la letra chica de todas las cosas que dijo el presidente, porque ayer fue acotado, no dio precisiones", explica.

El economista entiende que Javier Milei va a tener que negociar con diputados y senadores el presente presupuesto. "Creo que hoy empiezan las primeras reuniones que tendrá con los legisladores, con el fin de poder aprobarlo. Y los gobernadores ya escucharon las palabras del presidente: no mandó fondos, y van a tener que negociar punto por punto.

Será un trabajo duro para el gobierno, porque el año que viene hay elecciones, y es posible que los gobernadores usen este presupuesto para negociar fondos, obras, o algo para cada una de sus provincias. Veremos quiénes son los dialoguistas y quiénes no", culmina.