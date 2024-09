El vínculo entre Franco Colapinto y Lionel Messi: cuando la Fórmula 1 y el fútbol se cruzan

Franco Colapinto, la joven promesa del automovilismo argentino, que con solo dos carreras en la Fórmula 1 sorprendió a mundo, forjó múltiples amistades no solo dentro de la pista si no fuera de ella y uno de los encuentros más esperados por el piloto de Pilar es con nada menos que Lionel Messi, el astro del fútbol mundial, con quien intercambió palabras, pero aún no tuvo la oportunidad de conocer en persona.

Aníbal Colapinto, padre del piloto, reveló recientemente en una entrevista que su hijo y Messi han mantenido conversaciones y están a la espera de concretar un almuerzo. "Estuvieron hablando. No se conocieron personalmente, pero se deben un almuerzo", comentó el padre de Franco, lo que dejó abierta la posibilidad de que este esperado encuentro esté más cerca de lo que muchos imaginan.

Los fanáticos de ambos ídolos argentinos ya comienzan a especular sobre el lugar y momento en que este encuentro podría suceder. Algunos sugieren que podría tener lugar durante alguna de las próximas fechas del calendario de la Fórmula 1, como el Gran Premio de Austin o el de Las Vegas, ciudades donde la Fórmula 1 y el fútbol suelen cruzar caminos con personalidades de alto perfil.

La relación entre Colapinto y Messi comenzó en mayo de este año, cuando Franco ganó una carrera de Fórmula 2 en Imola. Tras su triunfo, el piloto recibió una camiseta de la Selección Argentina firmada por el mismísimo Messi, lo que él considera un amuleto de buena suerte. "Gracias por esta camiseta. Como ven, me trajo mucha suerte hoy y tiene la firma del mejor del mundo, la camiseta del campeón del mundo", expresó emocionado el piloto en sus redes sociales.

Desde entonces, la admiración de Colapinto por el capitán albiceleste creció, y el joven manifestó su deseo de devolverle el gesto a Messi con un casco firmado por otro ícono argentino, Bizarrap, quien también apoya la carrera del piloto. La conexión entre estos talentos argentinos en sus respectivas disciplinas no deja de generar expectativa y emoción en el país.

Con Franco Colapinto avanzando hacia la cima del automovilismo y Lionel Messi consolidado como leyenda del fútbol, este esperado encuentro será sin duda un hito no solo para ellos, sino para todos los argentinos que los siguen de cerca.