Paulón: "No es casual que este decreto haya salido ahora, hay necesidad de ocultar algo"

El Gobierno nacional emitió un decreto que impone nuevas restricciones al acceso a la información pública, generando preocupación en diversos sectores políticos y sociales.

La norma modifica la reglamentación de varios artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, una legislación que fue sancionada en el 2016 con el objetivo de garantizar la transparencia y el derecho de los ciudadanos a acceder a datos de interés público.

En respuesta, legisladores del bloque Encuentro Federal han solicitado al Ejecutivo que brinde explicaciones por esta modificación que consideran inapropiada y perjudicial.

Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe del Partido Socialista, expresó su rechazo en el programa Sin Verso de Ciudadano.News. "Estamos presentando también un proyecto para declarar de nulidad absoluta e insanable del decreto para que vuelva a regir rápidamente la reglamentación y regulación existente, porque un decreto no puede modificar el contenido de una ley", afirmó.

Paulón subrayó la diferencia entre reglamentar una ley y alterarla a través de un decreto: "Una cosa es la reglamentación y otra modificar por un decreto simple el contenido de una ley una vez votada por el Congreso; así que, es inconstitucional. Entiendo que las asociaciones van a ir presentando pedidos en la Justicia, y a nosotros nos toca tomar una acción en el Parlamento".

El diputado enfatizó la importancia de un Estado que promueva la transparencia y respete la legalidad: "Cuando uno prepara el Estado para la transparencia y el acceso a la información para que la ciudadanía pueda acceder a la trama detrás de la toma de decisiones, está pensando en un Estado que no quiere violar la Constitución, que quiere hacer las cosas en el marco de la legalidad".

No obstante, Paulón comparó el escenario con una visión opuesta: "Cuando uno prepara el Estado y dicta medidas para dificultar el acceso a la información, ocultar arbitrariamente informaciones en función de determinados intereses, está pensando en la construcción de un Estado que va a violar la ley y la Constitución. No tenemos dudas de que este ataque a la libertad de expresión y al acceso de la información pública esconde la intención del gobierno de Javier Milei de tomar decisiones y asignar recursos en el marco de conflictos de intereses, posibles actos de corrupción, desvío de fondos; por eso es de una gravedad inusitada porque, aparte, el acceso a la información pública es un derecho humano".

Esteban Paulón.

Paulón también reflexionó sobre el impacto a largo plazo de este decreto: "Hoy tendríamos que estar discutiendo cómo se accede a la información pública en tiempo real, y al contrario, estamos discutiendo que el Ejecutivo va a decidir qué información cree arbitrariamente que es importante o no compartir, y en función de eso, emitir o no los informes de acceso a la información pública".

Finalmente, el diputado concluyó con una crítica directa a la actual administración: "No es casual que este decreto haya salido justamente en este momento, es parte de un plan, una concepción de un Estado opaco, oscuro, que no comparte la información, que no abre los datos y detrás de eso siempre hay la necesidad de ocultar algo".

Paulón fue aún más tajante al comparar al gobierno de Javier Milei con otros regímenes: "En muchas actitudes, el gobierno de Javier Milei se parece mucho más a Venezuela que a Alemania o Irlanda, que son los países a los que nos quieren llevar en 30 años el presidente".