El Senado de Mendoza aprobó la limitación de reelecciones de concejales

Se terminaron las reelecciones indefinidas de los ediles en todos los concejos deliberantes de la provincia de Mendoza. El histórico paso institucional se dio por unanimidad el Senado de Mendoza.

Al respecto se refirió en declaraciones a Ciudadano.News, el senador Walter Marcolini (UCR - CM) : "Hay que darle a la ciudadanía mensajes claros de temas centrales, la periodicidad en la función pública, el acceso igualitario, la posibilidad de que aquellos partidos políticos más pequeños también tengan la capacidad de acceder a las bancas. Ya hace un tiempo en la provincia de Mendoza se modificó el artículo 198 de la Constitución provincial, estableciendo la limitación a las reelecciones indefinidas de los intendentes".

Sobre los detalles legales del paso dado, puntualizó: "El artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, decía que los concejales pueden ser reelectos, no hacía ninguna aclaración, como no lo hace la Constitución provincial. Entonces, lo que se definió es que haya, igual que para los intendentes, una sola reelección, que no puedan ser indefinidas, si usted cumplió un periodo de cuatro años, tiene una reelección, a los ocho años se tiene que ir y si quiere volver podrá hacerlo después de que haya transcurrido un periodo de cuatro años".

El proceso de poner límites a la reelección de los concejales ya se había iniciado en muchos municipios, como aclaro: "Especialistas de Mendoza, muy destacados, como la doctora Gabriela Ávalo, especialista en derecho municipal, han sostenido que son absolutamente válidas y constitucionales esas ordenanzas. No obstante esto, hacía falta para que toda la provincia tuviera un marco único, modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, y es lo que ha sucedido, así que a partir de que el gobernador (Alfredo) Cornejo la promulgue, que será la semana próxima, y sea publicada en el Boletín Oficial, entra en plena vigencia, y ya en el 2025, en las elecciones de medio término del año próximo, se debe cumplir con esto de que no hay reelección indefinida para los concejales".

Finalmente, al referirse sobre limitar la reelección indefinida de diputados y senadores, reflexionó: "Hay que modificar la Constitución de la Provincia, vía enmienda o en una reforma integral. Hoy hay cuatro proyectos en la Legislatura provincial sobre enmiendas para el tema fiscal".

