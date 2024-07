"La gente cambió para tener menor dependencia del Estado"

El presidente Javier Milei obtuvo finalmente, en julio, su Pacto de Mayo, considerado como una victoria política más allá de lo genérico de sus postulados y las ausencias en su firma, como 5 gobernadores, representaciones gremiales, empresarias, eclesiásticas, dejándolo solo como expresión política.

Para analizarlo, Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), consultó a Gustavo Lázzari, quien es a la vez economista y empresario, lo que enriquece su análisis por desenvolverse en la economía real, y no solo la teoría.

"El cien por cien del país nos adecuamos siempre a las reglas de juego, por malas que sean; entonces cuando la regla es inflacionaria jugábamos en inflación. Si los últimos ochenta años jugábamos en inflación, yo particularmente me siento mucho más cómodo jugando en inflación que en estabilidad, porque es la cancha en la cual estuve jugando siempre", reflexionó, añadiendo que "eso habla bien de la gente, de cómo se adapta al sistema de incentivos, es algo conceptual para hablar".

Gustavo Lazzari

Pero para definir el momento, más que cuestiones de programas o adhesiones políticas, marcó otro punto: "Para mí hubo un cambio cultural, y de ese cambio cultural derivó Milei, no creo que Milei sea el generador del cambio. La gente cambió, no te digo que cambió hacia el anarcocapitalismo, pero claramente cambió hacia los sistemas de mayores responsabilidades individuales y menor dependencia del Estado, para decirlo globalmente, y de ahí metemos los matices que queramos", consideró.

Ahí aparece este acuerdo: "hace una presentación, que es el Pacto de Mayo, donde más o menos plantea 'si cumplimos esta regla, tenemos estos resultados'. Razona como economista, no te olvides de eso. Si cumplimos esta regla, equilibrio fiscal, gasto público bajo, economía abierta, reforma laboral, etc., vamos a tener estos resultados. Yo estoy de acuerdo con eso en lo conceptual, si cumplís esa regla vos tenés buenos resultados, no tengas ninguna duda. El problema es cómo hacemos para cumplir esa regla".

Pero se encargó de resaltar que es el primer paso: "Ahí hay que ver, tenemos la implementación que todavía falta, todavía falta hacer el supuesto Comité de Mayo, donde cuatro o cinco van a establecer las políticas, y de ahí que salga por los respectivos congresos y legislaturas, eso viene para años. Pero el esquema de, con esta regla, tenemos resultados, yo lo comparto, estoy de acuerdo con eso".

"Acabo de terminar de ver el desfile, yo no separaría la firma de ayer del desfile de hoy, hay una reacción directa, hoy le dio mucha más fuerza a la firma de ayer, no son episodios distintos. Hoy le está diciendo 'mirá que yo estoy cerrando la grieta política y tengo la gente a favor'. Hoy fue un acto extremadamente popular, muy en la vía de la Argentina, de juntar la bandera, juntar la fuerza, de juntar la gente, con la emoción de Malvinas, con la emoción de los distintos destacamentos, y me parece que ahí se sustenta el poder del presidente", analizó Lázzari.

Gustavo Lazzari

La selva regulatoria

Yendo netamente a lo económico y a la necesidad de remontar la recesión, fue claro en las dificultades que enfrentan los empresarios: "estamos viendo parte de este divorcio, donde hay desregulación a nivel nacional y regulación contraria a nivel provincial. Y eso es un enjambre para las pymes, para nosotros es un infierno. Hoy la provincia de Buenos AiIres está sacando la ley de góndolas que Milei derogó en diciembre. Y Misiones sacó el Instituto de la yerba Mate que Milei derogó en diciembre. Vamos a tener un país policéfalo, va a ser la Argentina con cincuenta jurisdicciones distintas, y eso nos va a llenar más de impuestos, más de carga, más de complicaciones".

En este aspecto, y a la hora de hacer previsiones, remarcó: "Yo lo que miro son los procesos, miro tres cosas: la reforma financiera, que mucha pelota no les doy; la reforma macro, que para mí está demasiado dura en materia de recesión; y la reforma micro, que avanza la Nación y bajan las provincias, ahí una luz amarilla".

"¿Qué hacen las pymes? tienen una lógica autónoma. Hay pymes que invierten igual por un tema etario, por un tema que tiene la guita y no saben qué hacer; otro no tiene la guita pero tiene la necesidad, entonces sigue porque la vida sigue; yo no puedo, no tengo la opción de no trabajar, no está esa opción, tenés que seguir remando, pichuleando como sea", destacó.

Y cerró con una previsión favorable: "cuando la economía empieza a levantar, la gente se deja de enojar, la política deja de ser un poco de quilombo, eso es naturalmente reactivador", explicó, "porque aparece el crédito, porque aparecen los precios, porque aparece un tipo que vos no lo ibas a tomar y lo tomaste, entonces diste un salario más, y ahí empieza".