Fernández: "Milei ignora la opinión del FMI sobre su gobierno"

El ex mandatario nacional Alberto Fernández expresó hoy que el presidente Javier Milei "no quiere ver" la opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera "inconsistente" su programa de gobierno.

"El presidente libertario dice que el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla pusieron al jefe de la misión del FMI contra la Argentina. Nunca oí algo tan absurdo", publico Fernández en redes sociales, acompañando el mensaje con un fragmento del reportaje que Alejandro Fantino le realizó anoche al Presidente.

"Es evidente que no quiere ver que el FMI considera su programa de gobierno inconsistente. Ese es el problema. No es una razón ideológica. Debo recordar que al FMI lo trajo a la Argentina su socio, el ex presidente Macri", añadió Fernández.

Oír esto me estremece. El presidente libertario dice que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla pusieron al jefe de la misión del FMI ante Argentina. 😳



Nunca oí algo tan absurdo. Es evidente que no quiere ver que el FMI considera su programa de gobierno inconsistente. Ese es... pic.twitter.com/TOGekn3Wey — Alberto Fernández (@alferdez) July 20, 2024

Luego, expresó que las últimas definiciones del Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, evidencian "la falta de un rumbo económico serio".

"Prometen un peso fuerte mientras quieren cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Avisan a los argentinos que deberán vender sus dólares ahorrados para pagar impuestos, cuando antes decían que a esos impuestos los bajarían", añadió el ex mandatario.

"Como si semejante dislate no bastara, mandaron el oro de las reservas a Inglaterra, arriesgando un posible embargo", consideró y concluyó: "No piensan en Argentina ni en la gente. Piensan en sus mandantes sin medir los costos. Penoso".