Cuyo, ante la salida de Vilella: "El campo no está en la agenda del Gobierno"

La salida de Fernando Vilella cono titular de la Secretaría Nacional de Bioeconomía, que alguna vez supo ser Ministerio y de Agricultura, deja muchos interrogantes en el campo argentino, sobre todo en las economías regionales, como la de Cuyo, por ejemplo.

Para el campo cuyano, no fue sorpresa lo ocurrido con el funcionario saliente. Aspectos que explicó en declaraciones a Ciudadano.News del representante en Cuyo de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, Mario Leiva: "No nos sorprendió la renuncia, porque en primer lugar hay que aclarar que no era un acérrimo defensor de la producción, sí estableció algunos límites a las retenciones y eso generó malestar y creemos que por eso fue separado de su cargo, pero a los efectos prácticos de la producción, no es algo que haya impactado".

De todas maneras, para quien también es titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, la administración nacional no muestra objetivos de estado con el campo, mucho menos con las economías regionales, como señaló: "Este gobierno está muy enfocado en la macro financiera, no tiene en agenda una promoción de la producción agropecuaria, dado que no se bajó lo impositivo sobre el campo y seguimos en el mismo lugar de siempre".

"El campo es el que habilita divisas que van a solucionar temas caóticos del país, pero todavía está faltando un impulso, bajar impuestos porque si hay algo que tenemos claro es que en la agenda de este gobierno no están las economías regionales.

Producción periodística: Daniel Gallardo.