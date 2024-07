" Hay que especializar los puestos en el estado"

Tras el anuncio del ministro Federico Sturzenegger, que impulsará un proyecto para que quienes deseen ingresar a trabajar a la administración pública deban rendir un examen de ingreso, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó al abogado laboralista, Javier Adrogué, para conocer lo que hay detrás de la iniciativa.

Al respecto de las nuevas medidas que busca establecer el funcionario, el abogado laboralista explicó que" en un contexto general debería favorecer la profesionalización de los puestos en el Estado, de alguna forma especializar los puestos".

"Tiene que ver con que recobre la importancia del espacio público. Nos compete a todos, es algo que no pertenece a nadie. Entonces, como no pertenece a nadie, no lo cuida nadie", manifestó.

Sobre este punto, el especialista opinó: "No hay que copiar absolutamente todos los patrones del desarrollo de las relaciones porque el empleo público no es el empleo privado. No se puede hacer una copia automática. Pero digamos, en lo que se refiere a la selección, es un punto que me parece acertado, por lo menos es mi punto de vista".

Por otra parte, Adrogué expresó que "es necesario" hablar de una modificación del sistema de relaciones laborales y del control del trabajo. "Lo que entra hoy en vigencia, ¿es todo lo que resultaría necesario para adecuarnos? La verdad es que no. Entonces, en definitiva, lo que está expresando el Pacto de Mayo, en el punto de que es necesario continuar con la reforma laboral, va en direcciones que tienen que ver con modernizar las relaciones laborales", sostuvo sobre el Pacto de Mayo.

"Cuando uno dice modernizar las relaciones laborales, corre ese riesgo de caer en un lugar vacío, y en ese lugar vacío se llenan los miedos. Entonces ahí aparece, ´vamos a perder derechos´. Lo que digo es que es necesario buscar y darle precisión", agregó.