Regreso a la oficina: ¿una tendencia inevitable?

Miguel Capurro, director de Capital Humano en Randstad, conversó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) y abordó el tema de la evolución de las modalidades de trabajo en Argentina y el mundo, destacando la persistencia del home office y la creciente tendencia a un modelo híbrido.

Capurro señaló que, aunque el teletrabajo llegó para quedarse, se está observando una tendencia al regreso a las oficinas en diversos sectores a nivel global. "La moda del home office sigue, vino para quedarse. Lo que está ocurriendo es que poco a poco estamos viendo una tendencia a la vuelta a la oficina", afirmó. Esta vuelta se explica, por la detección de caídas en la productividad en algunas empresas.

En cuanto a las ventajas del teletrabajo, Capurro destacó el ahorro de tiempo y esfuerzo que supone no tener que desplazarse a la oficina. "Imaginemos un día de trabajo donde no fui a la oficina que está 55 kilómetros de mi casa, seguramente es una hora de ida y una hora de vuelta que me ahorro", comentó, subrayando el beneficio en términos de cansancio y eficiencia. Sin embargo, enfatizó la importancia de ser ordenado y tener claros los objetivos al trabajar desde casa. "Hay que dar claridad de lo que hay que hacer, en qué horario hay que trabajar, cómo nos vamos a unir, hay que ser ordenados", aconsejó.

La humanización del trabajo remoto

Capurro también se refirió a la adaptación que supuso el teletrabajo durante la pandemia y cómo esto humanizó el entorno laboral. "El experimento más grande de la historia fue cuando de la noche a la mañana nos tuvimos que quedar en casa en todo el mundo", recordó. Esta situación, según el entrevistado, llevó a un nuevo nivel de comprensión y flexibilidad en las dinámicas laborales, ejemplificado por la aceptación de situaciones cotidianas como la aparición de mascotas en reuniones virtuales.

En términos de productividad, Capurro mencionó estudios que reportaron altos niveles durante los primeros meses de la pandemia, con un incremento en la cantidad y velocidad de las reuniones. "Hay un estudio de Harvard que dice que tomó la metadata 8 semanas de Covid y 8 semanas después y había crecido la cantidad de reuniones, los volúmenes de reuniones, la velocidad de las reuniones y la cantidad de gente integrada, eso es un índice de productividad altísimo", detalló.

Finalmente, Capurro subrayó el desafío actual de equilibrar la productividad con la calidad de vida, y el papel crucial que jugarán las nuevas tecnologías y herramientas disruptivas en el futuro del trabajo. "Hablamos de inteligencia artificial, del futuro del empleo, del uso de herramientas disruptivas", concluyó.

