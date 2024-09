Alfredo Cornejo, lapidario contra el juez que liberó al asesino del policía retirado: "No cumplió con la ley"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló este martes 3 de septiembre con respecto al crimen de Héctor Pelayes, el expolicía de 60 años que fue asesinado este domingo en su casa de Guaymallén por Roberto Pereyra, un delincuente que contaba con pasado carcelario y se encontraba en libertad condicional.

Pereyra, quien también murió en el hecho, había salido en libertad en abril del año 2023. Había obtenido este beneficio por una resolución de Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución, luego de reconocer y recibir la condena a 11 años y 6 meses de prisión por otro crimen anterior, el de Cristian Antonio Verdugo, ocurrido en enero del año 2016.

Fueron estos los motivos que hicieran que Cornejo apuntara contra Sarmiento: "El juez no cumplió con la Ley. Esa persona (refiriéndose al delincuente abatido) debería haber estado privada de la libertad, y nos hubiésemos evitado un homicidio. No cumplió la condena, porque un juez garantista lo dejó en libertad", expresó, luego de participar en un acto oficial de inicio de obras hídricas en la provincia de Mendoza.

"Esos son errores judiciales que a veces se pagan con la vida de una persona", sentenció el mandatario cuyano. En este mismo sentido, destacó la inversión que se realizó en el Sistema Penitenciario, en obvia alusión al juez Sarmiento: "Él sabe lo que era Mendoza hace 10 años, y lo que es hoy el sistema penitenciario. Hay una sobreinversión, y lo hacemos por la resocialización", agregó.

Sebastián Sarmiento, juez

Sin embargo, las críticas hacia Sebastián Sarmiento continuaron: "Sabe perfectamente que ha declarado inconstitucional un artículo del Código Penal. Se le ocurrió a él que es inconstitucional, no es que esté cumpliendo la Ley. Que no diga cosas que no son", replicó Alfredo Cornejo.