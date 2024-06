Paro nacional de docentes universitarios: reclamos por salarios y presupuesto

Duras 48 horas de paro encaran docentes de las universidades públicas del país. En el caso de la UNCuyo, como muchas otras casas de altos estudios, también lo hacen docentes de establecimientos educacionales de niveles inicial, primaria y secundaria.

Aspectos importantes de los que habló con Ciudadano.News el Secretario General del Gremio de los docentes universitarios, FADIUNC, Emiliano Diez: "Estamos realizando 48 horas de paro nacional, por una falta de respuesta del gobierno en materia salarial".

"Hubo una reunión la semana pasada con la ministra Petovello y no trajo ninguna propuesta, quedó en comprometerse con el ministro Caputo para ver si traía alguna propuesta, pero lamentablemente no hubo nada en concreto, por lo que las Federaciones Docentes Universitarias de todo el país decidimos convocar a medidas de fuerza para que no se siga dilatando esta situación".

UNCuyo

Cuando se le observó que el gobierno nacional resolvió enviar fondos a las universidades públicas, olvidándose de los educadores, respondió tajantemente: "El anuncio del 270% de incremento presupuestario realmente es un recorte, sabemos que esto recién sería un piso para el funcionamiento de las universidades del 2024 y no está considerando toda la inflación que tuvimos en el año.".

"Esto ha hecho que las universidades dejen de estar en rojo para estar en naranja oscuro, pero lamentablemente el aumento de las tarifas y la situación presupuestaria con el aumento del costo de vida hacen que estas acciones tengan que ser reforzadas".

Emiliano Diez

Finalmente, al recordar el salario de un docente universitario y como seguirá la lucha si la Nación no responde, puntualizó: "Lamentablemente tenemos un 70% de la docencia universitaria por debajo de la línea de la pobreza".

Estamos pidiendo tener una recomposición salarial acorde y además estamos reclamando porque hubo una reducción salarial en un sector de la educación que fue la quita del FONID, que significó un golpe al salario de toda la docencia del país y por lo tanto nuestro reclamo va a seguir firme y si no hay respuestas es posible que peligren acciones al principio del segundo cuatrimestre".

Producción periodística: Daniel Gallardo.