"La reforma laboral no es ni de necesidad ni de urgencia"

Esta semana es crucial en la tensa pelea entre el Gobierno nacional y la CGT. Julio Cordero, secretario de Trabajo, se prepara para ofrecerles a los líderes de los sindicatos la nueva redacción del decreto reglamentario que se aprobó con la Ley Bases, con el fin de atenuar algunos artículos cuestionados por la dirigencia de los trabajadores. Pero a su vez, la mesa chica de la CGT se reunirá en pocos días para alcanzar una tregua interna entre dialoguistas y la parte dura de dicha Confederación.

Nahuel Altieri, abogado laborista, habló en Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) para tratar de entender hacia dónde va este diálogo entre la gestión Milei y los gremios de trabajadores. "A la reforma la quisieron meter por decreto, y de forma inconstitucional, porque el tema no es ni de necesidad ni de urgencia", comenzó el entrevistado.

Nahuel Altieri

"Es que es un tema que todavía tiene que resolver la Corte. La Corte esperó los tiempos políticos del Congreso, (el juez) Rosatti lo dice cada vez que puede, y tiene razón", argumenta Altieri. "Luego de eso se presentó el primer proyecto por Diputados, ese proyecto sufrió modificaciones y fue al Senado, donde se volvieron a agregar esos ítems pro trabajador, y de ahí regresó a Diputados, que lo aprobó tal como lo definió el Senado. Y para que esto se encuentre vigente, debe publicarse en el Boletín Oficial., cosa que todavía no sucedió", añade.

El proceso al que hace mención Altieri tiene un par de instancias más, porque después de la publicación viene la reglamentación. "Para muchos constitucionalistas, no es aplicable hasta que no esté reglamentado", comenta. "El capítulo habla de modernizacón laboral. ¿Pero cuál es la modernización? ¿Por qué no trataron el tema de inteligencia artificial, la robotización, el teletrabajo? Lo que sí hicieron fue sacarles mayores derechos a los trabajadores, y alguna que otra simplificación para las pymes, pero nada más", se queja el entrevistado.

Congreso Nacional

El sueño de muchos es estar en blanco desde el día uno, y por el total del sueldo. "Lo que hizo esta ley fue decir que no hay castigos ni sanciones por trabajos no registrados, lo cual es peligroso, porque como sociedad necesitamos tener premios para conductas valiosas, y sanciones para conductas no valiosas. Al empleador le decimos 'Usted no va a tener sanción por tener al trabajador mal registrado'", ejemplifica.

A lo largo de la entrevista que Gabriel Landart, conductor del programa, tenía con Nahuel Altieri, surgieron más detalles: "Otro problema es que, si antes te despedían, el empleador tenía (por ley) cuatro días hábiles para pagar. Hoy también tienen cuatro días, el problema es que sacaron el artículo 2 de la ley 25.323, que ponía un incremento del 50% sobre los rubros indemnizatorios si no te pagaba en término", detalló.

Pablo Moyano

"Yo alquilo", cuenta el abogado, "y supongamos que me quedo sin ingresos. ¿Cómo pago el alquiler, el colegio de mis hijos y el supermercado? Te dicen 'Te pago en tres meses con intereses', pero yo tengo que vivir. Cuando lo hablé con las autoridades de Trabajo de Nación sobre este artículo, me dijeron que no lo habían pensado. Pero mientras lo piensan, la gente no tiene dónde o cómo vivir", finalizó el abogado.