Inmobiliarios pidieron urgente la eximición de una alícuota

Luego de que fuera aprobado el Régimen de Regularización de Activos, que propone la Ley denominada Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes; la Cámara Inmobiliaria Argentina solicitó al Poder Ejecutivo nacional incorporar en la reglamentación de la ley, o mediante el mecanismo que considere propicio, la posibilidad de destinar fondos a favor de activos de inversiones en inmuebles usados, eximiéndose de la alícuota establecida en dicho régimen.

Alejandro Bennazar, director de relaciones institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), expresó en el programa Sin Verso de Ciudadano News:

"Marketineramente le llamamos bien usado, pero para que se entienda, qué es un bien usado, si es primera escritura y pasa a segunda escritura, si es utilizado, nosotros apuntamos a que una cuestión es la construcción donde partís de la compra de un terreno, edificas en el terreno y eso mueve una cantidad de serie de mano de obra".

"Ahora, en la unidad, cuando está terminada, antes del final de obra, lista para habitar e incluso las unidades totalmente aptas para usar, eso a nuestro entender mueve arriba de cien rubros porque tenés que amoblarlo, movés abertura, cortinas, todo lo que conlleva una casa y esto es muy dinámico para la economía".

"Incorporarlo como un bien que colabora, contribuye con el bien productivo. Sería muy importante, en el anterior nos mantuvimos no proactivos con este tema porque uno piensa cómo lo van a incorporar los bienes inmuebles, en este caso, cómo sabemos que está próximo a una reglamentación intentamos anticiparnos a la temática, y esto generaría que arriba de 800 mil inmuebles que hoy están ofertados en venta puedan ser factibles de la adquisición a través de este sistema, tanto para compradores normales como para inquilinos que muchos padres o familias quieren colaborar o contribuir y no tienen ese dinero disponible para aportar porque no lo tienen declarado", consideró.

La iniciativa tiene como fin que se reactiven las operaciones inmobiliarias que no pueden despegar en Argentina.

Teniendo en cuenta que puedan ser plausibles de créditos, apuntó: "Esto es una herramienta más. Las líneas de crédito lograron el entusiasmo que un comprador que estaba a punto de resolver se lo resolvieron en lo inmediato, porque empieza a entrar otro jugador que es de la línea de crédito como otro de la agroindustria, ahora, un cuarto o quinto jugador vendría que ser el del blanqueo. Un aporte más, pero terminaría de darle el empujón que le falta a la industria inmobiliaria y que hace siete años viene rodando en caída libre.

Es una herramienta más, pero no es menor, si es real que hay tanto dinero para blanquear, esto alcanza y sobra para dinamizar toda la industria inmobiliaria".

En tanto, Bennazar admitió que la aparición de los créditos hipotecarios UVA generó que se aceleraran las compra venta: "Totalmente. No es tanto si utilizas un crédito hipotecario o no, sino que hay muchos compradores que tienen la posibilidad de adquirir un bien que están mirando. Están tranquilos, no resuelven la compra, cualquier movimiento del dólar les hace retrotraer la idea, que logra el efecto de crédito hipotecario, como del blanqueo, distintos efectos como sería el caso de la soja que es la vedette, tenga valores importantísimos y haga un ingreso extraordinario al país".

Analizó que, "es un efecto de expectativas y cuando generás expectativas se dinamiza el mercado, los créditos hipotecarios hasta ahora tenemos informado que no superan a los 200. No es el gran motor de la movilización, pero sí genera expectativas, que mucha gente tenga esperanza que ni bien puedan calificar en los créditos hipotecarios adquirir un bien. Y al comprador, al inversor y al constructor le da distintas posibilidades de distintas herramientas para empezar a invertir en la industria. Es un efecto multiplicador de expectativas y esto hizo que, por ejemplo, en la última escrituración, informe de los colegios de escribanos, viera el mejor año de los últimos seis, exceptuando el 2018 y por muy pocas escrituras, es decir que todavía no tenemos la creación de confianza en el tiempo. Todavía no tenemos liberado el cepo y falta recuperar poder adquisitivo y así y todo estamos casi en un récord histórico de ventas".

Diferenciando entre CABA y nación destacó: "Se abasteció totalmente el mercado de alquileres, se sigue abasteciendo y el otro objetivo ahora debería ser tratar de convertir un inquilino en propietario con distintas herramientas y eso está hablando de distintas alternativas de financiación como los fideicomisos. Están hablando de ver cómo se legisla u organiza una propuesta en lo que es optimización de dineros digitales o sea, hay muchísimas herramientas en este momento y no te sorprenda que a futuro terminemos comprando una cuota parte de una casa sin pensar en una casa entera, como era hace unos años, el famoso fraccional, que comprabas una parte de la propiedad".

Pensando, en el mediano plazo, en un sistema de leasing para inquilinos que quieran ser propietarios, se esperanzó: "Si se acomoda un poco más la economía, en cualquier momento vuelven a resurgir".

Y analizando las ofertas como accesibles para los inquilinos en el caso de que muchas se apreciaron más de lo aceptable, añadió: "Hoy incluso el aumento de la oferta ha hecho acomodar los valores de los alquileres en forma exponencial. Se llegaban a pedir casi el doble de lo que vale hoy un alquiler. Hoy podes elegir, negociar, no te gusta, te retiras de la propiedad, te cambias, hay alternativas, en noviembre no había alternativas y prácticamente no había ofertas".

Alejandro Bennazar, Director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina, consideró que los precios "se irán acomodando".

En cuanto a récord de ventas, expresó que, "estamos hablando a los últimos seis años, exceptuando 2018, pero sí. Dinero disponible en Argentina hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene y hay mucho, y la mejor inversión sigue siendo el ladrillo. Hoy la rentabilidad a estos precios que estamos hablando es del 4% a un 5% anual. El promedio en Argentina da en los 1.500 o 1.600 dólares el metro. Si lo comparamos con Uruguay estamos a la mitad de precio, con Chile a la mitad de precio, Brasil también, o sea, el mercado todavía en algunos sectores está de ganga".

"De esto hay gráficos que te lo van marcando y van señalando que el único gráfico que no pudimos superar fue el 2018", agregó.

Sobre los precios elevados que se observan en el mercado, consideró que, "se tienen que ir acomodando a medida que se reactive la construcción, haya oferta de créditos, la gente tenga la alternativa entre comprar y alquilar, que pueda comprar y eso lo hará competitivo y hará reacomodar los precios al orden deseado o acomodar el poder adquisitivo de las personas, que es otro objetivo de los gobiernos".

Haciendo foco en la necesidad de transparentar o reglamentar las plataformas digitales dedicadas a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos mediante la cual los anfitriones pueden publicitar y contratar el arriendo, reflexionó: "El mercado se acomoda solo. Cuando toqueteas ocurre lo que ocurrió con la ley de alquileres.

Entonces, Lipovesky era un asociación que incentivó a los Lipovesky. Solo no camina un diputado. Entonces ponerse a toquetear algo y más que los Airbnb, hoy si le preguntás a quien tiene uno está con más ganas de salir que de quedarse porque el alquiler tradicional no le trae complicaciones y con el aumento del costo de vida de la Argentina un café vale igual que en cualquier parte del mundo entonces, ya no hay ese negocio del Airbnb. Está ocurriendo que muchos se están retirando, incluso hay hoteles chicos que se habían armado también pensando en alquiler permanente, el mercado válida solo".