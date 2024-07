Ingenio y comodidad: la dualidad del trabajador argentino

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), el abogado laboralista Juan Pablo Chiesa brindó una visión crítica y detallada sobre la situación del empleo y la cultura laboral en Argentina. Chiesa describió al trabajador argentino como alguien ingenioso y resiliente, pero también cómodo y dependiente en exceso de delegar tareas a otros.

"Por mi experiencia en el mundo del trabajo y empleo, el argentino es una persona cómoda, tiene una especie de comodidad. Es un laburante, una persona que la rema en situación compleja, le busca la vuelta, es muy ingenioso el argentino. Creo que si pondríamos el ingenio en muchas cosas seríamos un país líder, pero también es muy cómodo," expresó Chiesa. El abogado subrayó que esta comodidad es más acentuada en algunas provincias del sur del país, donde el poder económico permite a muchos delegar responsabilidades.

Juan Pablo Chiesa destacó que al argentino le falta ser más autodidacta, señalando que muchas tareas podrían realizarse sin la asistencia de profesionales. "El argentino es muy de 'eso que lo haga otro', le cuesta ser autodidacta y esas cuestiones llevadas al mundo del trabajo y la producción diaria pasa lo mismo y hoy va a pasar con el tema de las máquinas, con la automatización, con la tecnología y la robótica," afirmó.

El abogado también compartió datos alarmantes sobre la productividad en Argentina. Explicó que, de una población activa de 13 millones de personas, solo nueve millones trabajan en el sector privado, mientras que los otros cuatro millones son empleados públicos. En total, solo 13 millones de argentinos están produciendo, mientras que 15 millones dependen del Estado. "Cuando Argentina tenga 28 millones de argentinos que puedan producir, les aseguro que los jubilados van a empezar a disfrutar," aseguró Chiesa.

Asimismo, Chiesa criticó la informalidad laboral, señalando que la producción en negro no contribuye al sistema económico del país. "Si no facturo no pago impuesto, si no pago impuestos no muevo el producto, todo va de la mano. Entonces que tengas 11 millones de laburantes en negro, tenés desempleados porque se mueve billete en la calle, pero ese billete no impacta en el sistema," explicó.

Finalmente, el abogado laboralista comentó sobre las reformas necesarias para mejorar el panorama laboral en Argentina, destacando la importancia de modernizar la legislación y la cultura laboral. Mencionó la contracción de la jornada laboral y el teletrabajo como ejemplos de medidas que podrían aumentar la productividad y reducir los costos, pero que aún no han sido adecuadamente implementadas en el país. "Acá hacen falta otras reformas estructurales para entender que contraer la jornada, por ejemplo un jueves y descansar sábado, domingo y lunes, el 70% de la parte laboral se puede hacer, para entender que bajan los costos, hay más productividad y va a crecer y reducir el índice de litigiosidad," concluyó el entrevistado

Repasá la entrevista completa: