Cajeros automáticos: ¿Cómo evitar caer en las trampas de los estafadores?

¿Te has sentido inseguro al usar un cajero automático? No estás solo. Los robos y fraudes en estos dispositivos electrónicos han aumentado considerablemente, pero no te preocupés, ¡todavía podés protegerte! El Ministerio de Seguridad y Justicia te revela las claves para convertirte en un ninja de las transacciones bancarias y burlar a los estafadores más astutos.

1. Observá como un halcón: antes de acercarte al cajero, echá un vistazo a tu alrededor. ¿Ves algo extraño? Folletos pegados dentro del cajero, dispositivos sospechosos... ¡Alerta! Es mejor buscar otro cajero automático. Recordá: ¡confiá en tu intuición!

2. Tu tarjeta, tu tesoro: olvidate de usar la misma tarjeta para abrir la puerta del cajero. Utilizá otra tarjeta o incluso tu mano para evitar dejar rastros de tus datos. ¡Tu tarjeta es tan valiosa como el oro!

3. Elegí el lugar ideal para tu batalla: ¿sabías que los cajeros automáticos en lugares concurridos y bien iluminados son menos propensos a asaltos? Buscá uno de estos guerreros de la seguridad para realizar tus transacciones. ¡La luz es tu aliada!

4. Desconfiá de los extraños de buena voluntad: si alguien te ofrece ayuda en el cajero, ¡huí como si te persiguiera un dragón! Recordá: sólo vos debés tener contacto con tu tarjeta y tu dinero.

5. Tu voz, tu arma secreta: no revelés tus datos bancarios a viva voz. Mantenelos en secreto como si fuesen la fórmula de una poción mágica. ¡Los ladrones de identidad siempre están al acecho!

6. Cubrí tu PIN como si fuera un tesoro: al ingresar tu PIN, cubrilo con tu mano o tu cuerpo como si protegieras un tesoro de un pirata. ¡Tu PIN es la llave de tu cuenta bancaria!

7. Memorizá tu PIN, nunca lo escribás: no guardés tu PIN en ningún lugar. Memorizalo como si fuera la letra de tu canción favorita. ¡Un PIN escrito es un PIN en peligro!

8. Recogé tu botín y huí: antes de irte, asegurate de tener tu tarjeta, tu dinero y el comprobante. ¡No dejés nada atrás!

9. Si algo te parece sospechoso, ¡huí como si te persiguiera un troll! No dudés en llamar al 911 si presenciás alguna actividad delictiva. ¡Tu seguridad es lo más importante!