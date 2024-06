Senadores rebeldes de Santa Cruz amenazan con no dar quórum para tratar la Ley de Bases

En un giro inesperado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló hoy que mantiene una comunicación constante con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, tras la amenaza de dos senadores de esa provincia de no dar quórum en la próxima sesión para tratar el proyecto de Ley de Bases.

Mientras que el radical Lousteau confirmó que dará quórum, los santacruceños Carambia y Gadano anunciaron lo contrario, si antes de la Ley Bases no se tratan la reforma fiscal y la recomposición a los jubilados que aprobó Diputados.

"Permanentemente hablo con el gobernador Vidal", afirmó Francos, visiblemente sorprendido por la postura de los senadores José María Carambia y Natalia Gadano. "Es una novedad para mí, no lo he escuchado de ellos y por rumores no me guío", añadió al ser consultado por periodistas durante su ingreso a la cena de Conciencia.

Senadores Natalia Gadano y José María Carambia.

Francos también se refirió a las negociaciones previas al tratamiento de la ley en la Cámara alta, destacando que "siempre hay concesiones, acuerdos y búsqueda de consensos. Hay que ceder algo de lo propio y tomar algo de lo de los otros. Vamos a ver qué dice el Senado y después Diputados".

En el mismo evento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que la Ley de Bases "es un acelerador de todo lo que está haciendo el Gobierno", y manifestó su esperanza de que "la política esté a la altura y se destrabe la ley, que es lo que la gente votó y que se centra en dar mayores libertades".