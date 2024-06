Optimismo en LLA: la Ley de Bases, ¿a un paso de la aprobación?

En una reciente entrevista en el programa Círculo Político, que se transmite por 91.7 Ciudadano News (de lunes a viernes, de 14 a 16) el senador nacional Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza compartió sus pensamientos sobre el tratamiento de la Ley Bases en el Senado.

—¿Cómo ve el futuro de la Ley Bases en el Senado?

—Soy optimista, hay labor parlamentaria para ponerse de acuerdo con los diferentes bloques en el uso de la palabra, por la forma de votación, más allá que puede haber un pequeño cambio, el alma de la ley está entera. Soy optimista de que el viernes podamos tener la aprobación y ahí iría a Diputados a que revisen todos los cambios que se le han hecho a la ley, que no son tantos de fondo, pero sí hay cambios en la redacción para la futura interpretación de la Justicia. Soy optimista.

—¿Se va a sacar del proyecto la privatización de Aerolíneas Argentina?

—No, no cambia la cuestión de fondo. Suponiendo que no pasará esta ley, pasará en otra, por ahí no con esta composición de esta cámara, sino de otra. No está en duda si se cambia la idea, o no, no están hoy los votos para aprobar esto, estarán en el futuro.

—¿Qué opina de las críticas del intendente Atilio Basualdo?

—Sinvergüenza es quien cambió la Constitución, instaló una ley de lemas, quien no entrega los títulos de propiedad, empobreció a su provincia, yo jamás participé del Estado, toda mi vida estuve en la actividad privada, en la cual mis clientes me votan todos los días, y si te eligen es porque te prefieren y eso hay que ganarlo todos los días. Pero estos son ataques de un ser mezquino, egoísta, que ha tenido inteligencia, pero la ha usado para hacer el mal.

—¿Cree que la relevación de los intendentes está comenzando la historia de cambiar lo que sucede en Formosa?

—Para poner en contexto, lo primero es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está pronta a fallar por la reelección indefinida. Eso es el límite de poder de Gildo Insfrán y ahí el viejo león se vuelve indefenso, es un león sin dientes y todos se le van a empezar a animar y se van a ir despegando de todas estas políticas que las pudo llevar adelante cuando tenía la concentración total del poder y cuando el Gobierno nacional mandaba cualquier dinero que pidiera a través de los ATN.

"Desde que asumió Javier Milei no se le hizo ninguna transferencia más discrecional, sólo lo que corresponde por coparticipación federal, pero con este sistema que todo depende del Estado, no hay dinero que alcance. Formosa no tiene sector privado. Es una provincia que menos pymes tiene cada 10 mil habitantes y que menos empleados tiene. Hay 26 mil empleados privados en toda la provincia de Formosa, 55 mil empleados públicos que a su vez ganan horrible", amplió.

—¿Por eso cree que está nervioso José Miguel Ángel Mayans, que ha salido en las últimas horas a ponerse al lado de Axel Kicillof y denotar a la propia Cristina Kirchner?

—Tratan de buscar una fina en donde salgan empoderados pero esta gente atrasa 100 años y donde vayan son pianta votos de cualquiera, personalmente me voy a encargar de visibilizar la realidad de Formosa.

—Como hombre de la actividad privada, ¿se siente capaz de erradicar esas malas actividades de la política?

—Es al revés, soy una consecuencia de la demanda ciudadana, el cambio ya está entre nosotros por dos factores esenciales que es el recambio generacional y el avance tecnológico, ya nada más va a ser lo que era. La gente no es la misma y el momento que vivimos no es el mismo. Los ciudadanos formoseños demandaban algo distinto, pero no estaba la oferta política.

"Nosotros lo que veníamos a impulsar es ese deseo reprimido de un sector de la sociedad que n tenía representación. Hay un cambio generacional, los chicos tienen sentido práctico, cuando van a comprar un videojuego tenían que ir a la cuenta en dólares. Niños de 10 años que ya te sabían hacer la cuenta en dólar paralelo y eso antes era impensado hace 25 años atrás. Estamos en un cambio de época absoluto y no tiene retorno. Se terminaron los mentirosos con el acceso a internet, con el acceso a la tecnología y esto no va a volver hacia atrás", concluyó.

Producción periodística: Enrique Villalobo, José Urrutia y Dani Gallardo