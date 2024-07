Reacomodamiento en el PRO Mendoza: declaraciones exclusivas de Pradines

El PRO Mendoza se prepara para el gran evento político del país, convocado por Mauricio Macri el próximo 1 de agosto. Se trata del fuerte posicionamiento que como partido de la oposición se quiere instalar.

Aspecto que delineó en declaraciones exclusivas a ciudadano.news del Senador y flamante presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines: "Para fortalecer el PRO, lo que tenemos que hacer es hablar con los dirigentes. Y tenemos un grupo de dirigentes, en nuestro caso, que pertenecen a Cambio en Mendoza, que nos ayudaron en este proceso interno. Entonces tenemos que conversar con ellos cómo va a ser este proceso de reacomodamiento que tengamos en la provincia".

"Desde lo formal, los frentes ya no existen más, ningún frente electoral. Se acabaron el mismo domingo las elecciones. Lo que tenemos que hacer ahora es, a mi criterio, es fortalecer el PRO, para eso tiene que haber un reacomodamiento en el bloque de la Legislatura, en el caso de diputados, porque hoy día en diputados hay dos bloques, uno que pertenece a Cambia Mendoza y otro a la Unión Mendocina, de los cuales el que pertenece a la Unión Mendocina lo integra la vicepresidenta actual del partido, entonces por esa razón hay que reacomodar los bloques en diputados y hacerlo propio en algunos consejos deliberantes de la provincia", manifestó.

Gabriel Pradines

Con sincera dureza respondió el porqué los dirigentes que estuvieron con Hebe Casado no se pueden integrar al PRO: " Con la lista de Hebe Casado, es que el 50% de sus eran radicales. en el caso de Guaymallén es, emblemáticos, son todos funcionarios municipales, el otro 50%, una parte, son todos empleados que dependen de algún intendente radical, que cobran a fin de mes gracias al sueldo que le paga un intendente radical y hay un grupito, que es minoritario, que son dirigentes del PRO, que participaron de ese espacio y que de alguna manera hay que sentarse con ellos a conversar para saber si realmente les interesa fortalecer el partido".

Cuando se le preguntó que significa el acto nacional del PRO, respondió con énfasis: "Lo que va a pasar el 1 de agosto es fortalecer el PRO, Mauricio Macri, a nivel nacional, va a hacer lo que nosotros hicimos en Mendoza. Nosotros un año atrás dijimos que hay que fortalecer el partido. Y el 1 de agosto lo que tiene que pasar es eso. Y más allá de estar en contra o a favor del gobierno. Hoy día el PRO es oposición. No fue votado para ser gobierno".

Finalmente, se refirió con contundencia a lo que ocurre en la relación Mauricio Macri, Javier Milei y fue muy duro con Patricia Bullrich; "Una relación complicada entre Macri y Milei no existe, al contrario, el otro día hizo unas declaraciones el presidente y dijo que Mauricio Macri había sido quien sembró la semilla del cambio en este país. Patricia sí, es lamentable el rol que ha tenido ella en este tiempo, no se fue por un carguito del partido y el partido que la colocó no está, ¿no?".

Producción periodística: Daniel Gallardo.