Para el diputado nacional Esteban Paulón, "no hay necesidad de eliminar las PASO"

El Gobierno nacional se ha propuesto eliminar mediante una ley las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el mecanismo que se usa en el sistema electoral argentino desde 2011 para dirimir candidaturas dentro de los partidos políticos.

De esta manera, la Casa Rosada intenta marcar la agenda de debate en el Congreso y complicaría al resto de las fuerzas políticas, que buscan destrabar la ley de boleta única de papel para generarle un ahorro al Estado y continuar, al menos, con la vigencia de las PASO.

Y en ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, empezó a trabajar para reunir voluntades en torno al objetivo que anunció el presidente Javier Milei tiempo atrás.

Al ser entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano.News, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Esteban Paulón se refirió al nuevo debate expresando que "hay que decir que es importante y es válido discutir las reglas de juego en el marco de la democracia, buscando mejorar el sistema, que sea más atractivo para los electores, más fácil y transparente. Vamos a empezar a dar ese debate en un contexto en donde en la Argentina no hay un problema estructural relacionado con las cuestiones vinculadas a transparencia en las elecciones".

El diputado nacional Esteban Paulón no ve la necesidad de eliminar la instancia de las PASO.

"En las elecciones a veces se gana por poco margen, a veces por mucho margen, pero no hay mayores incidentes, no hay presentaciones (judiciales)... La verdad es que el sistema, tanto a nivel nacional como en las distintas provincias que han innovado, como Mendoza, Santa Fe y Córdoba, con la boleta única de papel, funciona bien. En ese contexto, poner como eje del debate cuánto cuesta un proceso electoral o cuánto cuesta la política, creo que es muy negativo, porque nos saca de foco del valor que tiene la democracia, que es el momento en que la ciudadanía se puede expresar a través del voto, y para eso no hay precio", consideró Paulón.

"Podemos discutir el sistema electoral o las alternativas de financiamiento de los partidos políticos, pero siempre el eje tiene que ser cómo mejorarnos la calidad de la democracia y cómo hacemos para que la ciudadanía se sienta parte de este sistema democrático", agregó el legislador por Santa Fe.

"Creo que hay un avance muy importante que tenemos que terminar de dar, que es la sanción de la ley nacional de la boleta única de papel. Esto fue tratado en la Cámara de Diputados y el Senado la está tratando ahora, pero probablemente tenga modificaciones y vuelva a Diputados. Creo que hay consenso general en que este sistema mejora y transparenta la posibilidad del proceso electoral, y sobre todo transparenta el financiamiento de los procesos electorales, porque nosotros estamos en un esquema en donde la boleta partidaria muchas veces representa a partidos que arman listas colectoras", refirió el entrevistado.

La boleta única puede resolver varios problemas de financiamiento electoral.

Y después aseguró: "Somos conscientes de que en un momento de crisis del país es importante usar de la mejor manera posible los fondos estatales. Creo que el hecho de aprobar la ley de boleta única papel salva en términos de financiamiento y transparencia, pero no veo la necesidad de eliminar la instancia de las PASO".

"Se argumentan los costos, y creo que con la boleta única papel esto va a hacer mucho más ágil, económico y transparente la distribución de fondos para las campañas, y en ese sentido es importante que se sostengan las PASO, porque es un mecanismo que permite que la ciudadanía elija sus candidatos y evita la bajada de palanca de las conducciones partidarias", argumento Paulón.

—En realidad, las PASO son una encuesta que terminamos pagando todos nosotros y se obliga a votar a gente que no conoce a todos los candidatos.

—Hay distintas opiniones sobre el tema de las PASO, incluso si deben ser obligatorias o no para todos los electores. Podría haber un sistema como en Uruguay, donde hay una PASO a la cual cada partido llama a votar y la gente lo hace voluntariamente. Hay alternativas. Disiento en lo que dice, en primer lugar porque hoy hay un debilitamiento de los partidos políticos en Argentina, que tienen muchas dificultades para sostener su funcionamiento.

"Pero creo que es un debate más integral, y doy un ejemplo concreto: el Partido Socialista. Nosotros somos un partido nacional, tenemos personería jurídica en 14 de las 24 provincias, tenemos representación nacional y también en muchas provincias con diputados, senadores provinciales, concejales, y somos uno de los partidos que aún tienen actividad en Argentina. Este año, el aporte del Estado nacional que vamos a recibir para el funcionamiento como partido político será de $1.200.000 para todo el año. Entonces, lo que tiene que hacer el Gobierno es decidir si vamos a apoyar el funcionamiento de los partidos para que definan por su cuenta las candidaturas", expresó el diputado nacional.

Y agregó que "sin lugar a dudas hay que acompañar el desarrollo institucional de los partidos, porque si no, seguimos cayendo en la trampa de los sellos de goma que no representan a nadie pero pasan a cobrar por caja para las campañas electorales. Si queremos mejorar el sistema necesitamos partidos más fuertes, no tanta dispersión. Hay una sobrerrepresentación de partidos políticos nacionales y eso hace que los escasos recursos que hay finalmente terminen muy diseminados y que los partidos se financien con mecanismos espurios".

Argentina es uno de los países que tienen los sistemas electorales más económicos.

"La actividad de los partidos es tan importante que debe ser transparente el financiamiento, y en ese sentido las PASO resuelven algunos de esos temas. Pero obviamente que se puede discutir y se puede pensar de qué manera, tal vez algunas modificaciones a la ley como está hoy, que no sea obligatoria, que los partidos que no tienen más de una candidatura no tengan la obligación de concurrir a la PASO", opinó.

"Me parece que es válido que podamos discutir temas como el financiamiento, el sistema, el instrumento electoral, como se discute ahora la boleta única de papel. Hay muchos temas para discutir. Me preocupa el enfoque económico que plantea el Gobierno con esa idea de que la democracia es cara, y entonces todas las movidas no son para mejorar la calidad de la democracia", consideró.

"Argentina es uno de los países que tiene uno de los sistemas electorales más económicos. Entonces, hay que poner sobre la mesa todas las alternativas, todas las opciones, todas las modificaciones posibles, siempre pensando de qué manera hacemos que los electores puedan sentirse más compenetrados por el sistema, para que mantengamos los mejores niveles de transparencia y que podamos avanzar hacia el fortalecimiento de la democracia, con una real participación de todas las personas en este proceso", opinó el diputado Paulón.