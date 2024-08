Big One unió a Ciro Martínez y Miranda! para lanzar el Crossover #6

Big One había anunciado la salida del #Crossover 6 con la participación de importantes invitados. Esto trajo mucha ansiedad a los seguidores. Luego, el productor confirmó que eran Miranda! y Ciro Martínez. Una combinación explosiva entre referentes de la música urbana, el pop y el rock.

En una mezcla de pop, rock y latino alternativo, que incluyeron la guitarra de Juan Ábalos (integrante de Los Persas) y la clásica armónica de Martínez.

Esta nueva edición de la famosa serie del productor Big One, es la primera colaboración de Ciro grabada en estudio.

"Tenerlo a Ciro fue flashero, pero todo tomó sentido", afirmó el productor en una entrevista previa en K2 Radio, donde dio detalles de la gestación de este nuevo trabajo.

"Nace un poco con Ale. Hacía mucho que veníamos hablando de hacer uno (crossover) y es el primero que nace así. La idea de Ciro fue de él. Cuando me lo dijo (Sergi), yo dije, 'no, lo veo muy lejano, me encanta la idea, en mi familia obviamente se escucharon Los Piojos, se escucharon, pero nada, lo veo muy lejano', pero me dice, 'no, vos confiá que el chabón se va a copar'. Además, teníamos un tema que estábamos laburando con Ale, que le estamos buscando una pareja, alguien para un feat, así que Ciro vino de ahí cuando me lo propuso, fue flashero al principio, pero después todo tomó sentido".

En la letra, encontramos un mensaje de amor, de estar bien acompañado en los brazos de otra persona: "Quédate, que me gusta cuando estamos juntos. Quédate, aunque ya sea lunes y tengamos cosas que hacer. No quiero despedirme todavía, quédate, sólo quédate".

Letra de "A dónde vas si te vas"

Quédate, no dejes que las horas se terminen, aprovechame

La noche comenzó tranquila, pero ya después no sé

Estábamos predestinados, baby, por lo que se ve, por lo que se ve

¿A dónde vas si te vas? ¿Afuera qué vas a encontrar?

Si el mundo sigue girando lo mismo

¿A dónde vas si te vas? Si afuera no hay nada más

Vamos a ver la mañana lejos de este abismo

Yo no tengo prisa, justo vos tampoco

Con esa sonrisa, he quedado loco

Y que el mundo siga, con o sin nosotros

Y si pasa algo, que lo arregle otro

Oh, que te quedes sólo un rato y para siempre

Y digo oh, que te quedes para siempre

Quédate, que me gusta cuando estamos juntos

Quédate, aunque ya sea lunes y tengamos cosas para hacer

No quiero despedirme todavía, quédate, sólo quédate

¿A dónde vas si te vas? Si afuera no hay nada más

Vamos a ver la mañana lejos de este abismo

Yo no tengo prisa, creo que vos tampoco

Con esa sonrisa, que me vuelve loco

Y que el mundo siga, con o sin nosotros

Y si pasa algo, que lo arregle otro

Oh, que te quedes sólo un rato y para siempre

Y digo que te quedes para siempre

Oh, que te quedes sólo un rato y para siempre

Y digo que te quedes... quédate

Big One no para de batir récords. Con su último Crossover, junto a María Becerra y Trueno, ingresó al Top 50 en menos de horas y ya cuenta con más de 100 millones de streams totales.

Logró posicionarse en el Top 50 de Argentina durante más de un año con su segunda entrega, Un Finde y acumuló millones de reproducciones en todo el Cono Sur.