Este 20 de agosto, Robert Plant celebra sus 76 años. Mientras los fanáticos de todo el mundo disfrutan de su legado musical, por estas horas salió como tema de debate la compleja relación que Plant ha mantenido durante décadas con uno de los temas más emblemáticos de la banda: "Stairway to Heaven".

Aunque esta canción se ha convertido en un himno generacional, para Plant, el vínculo con esta obra maestra es, cuanto menos, ambivalente.

Led Zeppelin, banda formada en 1968, dejó una marca indeleble en la historia de la música con sus ocho álbumes de estudio y su estilo inigualable que fusionaba blues, rock y folk.

Robert Plant con uno de sus fans argentinos en una visita al país /Victor Pradel

Entre sus innumerables éxitos, "Stairway to Heaven" destaca como una de las canciones más icónicas, no solo de la banda, sino de la historia del rock en general. Escrita en su mayor parte por Robert Plant y Jimmy Page, el tema se convirtió en un símbolo de la era dorada del rock.

Sin embargo, a pesar de su éxito y de la adoración que miles de fans profesan por esta canción, Plant ha expresado en más de una ocasión sus sentimientos encontrados hacia Escalera al cielo, según la traducción. En entrevistas y declaraciones, ha dejado claro que, si bien respeta el impacto de la canción, también siente que con el paso del tiempo se ha distanciado emocionalmente de ella.

El vocalista de Led Zeppelin con una camiseta de la banda más rockera del flaco Spinetta: Pescado Rabioso

En una charla con la revista Vulture hace algunos años, Plant confesó: "Comenzó como algo íntimo, vulnerable y sincero, y luego pasaron los años. Ya no era nuestra y tampoco debería serlo. Ahora está ahí afuera distrayendo a la gente y luego tal vez haciendo algo difícil".

Estas palabras revelan un sentimiento de desapego que Plant ha desarrollado con respecto a la canción, como si el tema hubiese cobrado vida propia, alejándose del significado original que tuvo para él.

El 2012 fue un año significativo para esta canción. Durante la gala del Kennedy Center, Ann y Nancy Wilson, del grupo Heart, junto a Jason Bonham, hijo del fallecido baterista de Led Zeppelin, interpretaron una versión impresionante de "Stairway to Heaven". Las imágenes de Plant con lágrimas en los ojos mientras veía la actuación se volvieron icónicas. Sin embargo, el propio cantante aclaró que sus lágrimas no necesariamente reflejaban un sentimiento de nostalgia o amor hacia la canción.

"Era una recreación inteligente, bien intencionada y respetuosa", explicó Plant. "Estaba en la galería observando y siguiendo una excelente exhibición. Pero me sentí extrañado de todo el asunto, de la canción y del hecho de que los años lo llevaron a cabo. Tenía su propio ímpetu. Lo vi marcharse. Era como una hermosa pluma, un globo o una burbuja".

Estas declaraciones subrayan la desconexión que Plant siente hacia la canción que, en sus propias palabras, ya no le pertenece del todo. "Ya no soy responsable de eso", comentó. "No estoy en las tiendas de guitarras y me dicen que no lo haga. No voy por el pasillo de una boda tocando la flauta. Amo la canción, pero soy un voyeur en su éxito".

A pesar de todo, Robert Plant sigue mostrando respeto y cariño por "Stairway to Heaven". Reconoce su importancia en la historia del rock y su lugar como uno de los temas más significativos de su carrera. Sin embargo, no puede evitar sentir que la canción ha trascendido más allá de su control, convirtiéndose en algo que, aunque sigue siendo parte de su legado, ya no le pertenece por completo.