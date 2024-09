Algunos diputados no asistirían el domingo a la presentación del Presupuesto de Milei

Para el próximo domingo a las 21 está prevista la presencia del presidente Javier Milei en el Congreso nacional, donde hará la presentación del Presupuesto 2025. El primer mandatario hablará en el recinto para los diputados y senadores y explicará los puntos más importantes del proyecto de ley.

Al respecto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le envió una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, anunciándole la intención de Milei, y le pide que arbitre los medios necesarios y que haga extensiva la invitación a los miembros del Senado de la Nación.

Sin embargo, algunos integrantes de bloques de la oposición analizan no asistir a la presentación con un argumento insólito: entienden que los arrastran a un show y a un acto libertario. Además, otros piensan que la presencia del Presidente tiene, entre otros motivos, "proteger al ministro Luis Caputo, que se niega a venir al Congreso como lo hizo durante todo el debate de la Ley de Bases". Al respecto, piden "que venga Milei si quiere, pero que también vengan Caputo y el resto de los ministros y secretarios".

"Será un show"

La molestia de la oposición radica en que el formato de la presentación lo está organizando la presidencia de la Cámara y no la Comisión de Presupuesto, el espacio donde debe comenzar a debatirse el proyecto una vez que ingrese. Por esto, buena parte de los legisladores tiene la sensación de que los están arrastrando a un "acto libertario" más que al debate de una ley.

Miguel Ángel Pichetto y su bloque anunciaron que no asistirán el domingo. (Foto: web)

En ese sentido, Miguel Ángel Pichetto y su bloque de Encuentro Republicano Federal ya avisaron que no asistirán, igual que parte del radicalismo, mientras que en Unión por la Patria por estas horas debaten si sólo asisten los 19 diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y no los 99 del bloque. También analizan si asisten o no al recinto los legisladores de la izquierda.

El domingo 15/9 a las 21:00 hs presentaré en el Congreso de la Nación Argentina el Presupuesto Nacional bajo la regla del DÉFICIT CERO. Te invito a ser testigo de un hito histórico que marcará un antes y un después en la historia económica argentina.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO... — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2024

Por un mensaje de Milei publicado en la red social X, se deduce que el principio rector del discurso del Presidente estará centrado en disminuir el déficit y en alcanzar el equilibrio fiscal.