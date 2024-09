Pichetto: "El Estado es importante y no es posible eliminar su participación. Es poco realista"

Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional y jefe del bloque Encuentro Federal, dialogó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), dándonos su perspectiva sobre lo que puede deparar la discusión del Presupuesto 2025.

Sobre si el proyecto de presupuesto necesita los dos tercios de las dos cámaras para su aprobación

"De ninguna manera, simple mayoría en ambas cámaras. Las mayorías especiales están en la Constitución y se requieren dos tercios para elegir un juez de la Corte en el Senado, se requiere mayoría absoluta para modificar la ley electoral y para aprobar el presupuesto, simple mayoría como cualquier Ley".

Como se debe proceder

"En la medida que se inicie un debate en el ámbito respectivo de la comisión de presupuesto, con la participación del ministro de economía, funcionarios, gobernadores, sectores de las universidades, análisis de la obra pública. Me parece que hay probabilidades; hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto y esto es negativo desde el punto de vista de la mirada internacional. Gobernar sin presupuesto, con presupuesto prolongado el gobierno no lo puede hacer todo el tiempo, puede ser por excepción, como lo hizo cuando asumió, pero me parece que es muy importante para el país tener presupuesto nacional y así poder programar con certezas cuáles van a ser las asignaciones de gastos y recursos".

"Lo que digo es que, a tal efecto, se requieren de acuerdos. Lo de ayer fue un acto de naturaleza política, de reafirmación del gobierno, del presidente, de reafirmación de su política de déficit cero, de buscar el orden fiscal como meta sostenible. Hasta ahí todo bien, ahora hay que entrar a analizar los números que aparecieron en la presentación anoche a posterior, porque él no los detalló. Aparecieron en los papeles del presupuesto y ahora tienen que venir los funcionarios de economía y ahí es donde se hace la discusión" explicó Pichetto.

La educación, la salud y la obra púbica

"No se dijo nada sobre la obra pública. Imaginemos un país sin caminos, con un fuerte deterioro de las rutas, no se dijo nada de obras de desarrollo referidas a la energía, que son obligaciones inherentes al Gobierno Nacional. Hablamos de una estructura de gastos que indudablemente hay que asumir en el presupuesto nacional. Esto de que no se va a gastar más de lo que se recaude, y que lo que se recaude, si hay margen, va a bajarse impuestos. Me parece que son metas muy interesantes, pero no se puede comprender o analizar el presupuesto solamente con esquemas aspiracionales. Hay que ver los números concretos".

"Esto de que las provincias tienen que reducir su gasto en más de 60 mil millones de dólares en su conjunto, en donde está incluida la provincia de Mendoza, donde seguramente el gobernador, que es un hombre austero, tuvo que haber hecho esfuerzos importantes para el ordenamiento fiscal. Sin embargo, están todas metidos en el paquete. Son números que sirven para un discurso de naturaleza política; el presupuesto hay que estudiarlo y analizarlo en la comisión de presupuesto con el ministro, con la presencia de los gobernadores, con un análisis detenido del gasto público de las universidades nacionales. Además, también creo que la búsqueda de la trascendencia o del discurso ratificatorio de una voluntad presidencial, no tuvo un correlato en audiencia, esto hay que decirlo, la verdad que la gente cambió el dial", afirmó Pichetto.

Los ejes que más observación y consideración van a tener

"Se fija una inflación para el 2025 del 18,3 por ciento anual, que tiene más que ver con un deseo, porque ni siquiera el propio Banco Central plantea ese porcentaje, ni siquiera el Fondo Monetario, que habla del 45 % en el año. Están hablando de un crecimiento de 5 puntos, que ojalá ocurra porque sería una recuperación de la actividad. Dice que las dos ramas que van a crecer son la industria y el comercio. Me parece que hoy esos sectores de la economía denotan problemas importantes, en especial la industria. Hubo alguna remontada en algunos sectores muy puntales, pero no en lo general, se ha perdido empleo. Hay empresas que han cerrado, pero estos son los números que hay que discutir, hay que ver la cuestión de la educación, del sector público, de las universidades. Son los datos que nos van a importar mucho, discutir seriamente y, también, constatar los números o los porcentajes que el gobierno pone con la visión más realista de actores económicos"

El cepo a la injerencia del Estado

"Creo que es una interpretación demasiado rígida de un modelo liberal libertario que no se ajusta hoy al mundo real. Aun en los países desarrollados importantes, el Estado no deja de ser un actor gravitante importante en la toma de decisiones. Porque un Estado que abandona las obras de infraestructura y desarrollo de rutas y caminos, no es un Estado que interese para la inversión privada. Lo que digo, es que esa mirada me parece muy rígida, muy construida sobre la base del discurso, pero que no se ajuste a la realidad. El Estado sigue siendo un actor importante, fundamentalmente para países en vía de desarrollo como la Argentina. Lógicamente, no estoy hablando de un Estado presente del kirchnerismo con planes, planeros, jubilaciones y toda la parafernalia de gastos que no se pueden sostener".

"Hablo de un Estado inteligente que indudablemente también sea un sostén de la inversión privada y que ayude a propiciar y generar el mundo del trabajo. Hay obras, que son de las denominadas obras públicas, que no es el cordón, cuneta de una calle de pueblo ni un gimnasio, si no, que son obras estructurales que tienen que ver con la conexión, con las vías, autovías, rutas, ahí tiene que estar el Estado. Cuidado con el deterioro de la infraestructura vial de la Argentina, donde circula toda la carga importante de exportación. Hay que tratar de ver cómo se recupera el sistema ferroviario, qué se hace con el ferrocarril de cargas, tan importante para el transporte de mercadería. En fin, hay un conjunto de temas en donde el Estado es importante y no es posible eliminar la participación del mismo y dejarlo únicamente como administrador de la justicia y la seguridad. Me parece poco realista", explicó el diputado nacional.

Producción periodística: Daniel Gallardo, Enrique Villalobo y Ulises Addamo