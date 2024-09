Olivera Lucero: "Lo que hizo Milei con los fondos para la SIDE es absolutamente transparente"

El oficialismo procurará este jueves reafirmar la postura sobre tres temas importantes para la sociedad y la oposición intentará frenar: el aporte para los servicios de inteligencia, responder a los intereses de la educación universitaria pública y la Boleta Única.

Círculo Político dialogó sobre estos puntos con el senador nacional por La Libertad Avanza Bruno Olivera Lucero.

Al respecto, el representante de San Juan expresó: "Lo lindo de Boleta Única es que no es un proyecto que ha impulsado ni el oficialismo ni la oposición, ya viene de la Cámara de Diputados por otro sector y es una forma de votar que ya está probada en todos lados, un ahorro muy significativo en costos porque más allá de que se reduce la emisión de boletas, también ahorras sobres, también hay un tema de logística que no tenés que ir llevando los votos al correo con lo cual es sumamente ventajoso.

Boleta Única

"Había un dictamen de mayoría y uno de minoría porque había algunas diferencias pero creo que ya están consensuadas y finalmente va a salir, es algo sumamente positivo no solo por el ahorro sino también porque evitamos muchos problemas, uno, la logística, otro, que cuando el votante entraba y no tenía boletas del partido que quería votar y tenía que salir, todo ese tema se soluciona y es algo que traerá más transparencia al sistema".

-Sobre los fondos de la SIDE...

-Hay un decreto de la expresidenta Cristina Fernández que establecía que los fondos que se destinaban a la hoy SIDE eran secretos, no salía el monto, y al ser reservados se manejaban en la Comisión Bicameral de Inteligencia. El presidente (Javier) Milei lo que hizo fue dar más transparencia y a partir del DNU dio a conocer cuáles eran los fondos destinados. Pero este monto es algo que ya se viene haciendo siempre, si vemos los años atrás no es ni más ni menos que el mismo monto que se venía dando y es algo que lo controla la Comisión Bicameral de Inteligencia que está presidida por tres opositores, presidente Lousteau, Moreau de vice y Parilli de secretario con lo cual es algo que se va a controlar y lo contrala la oposición.

"Es un número que impacta, es lo que hace una inteligencia de un país, que no tiene nada que ver con otras cuestiones presupuestarias y es importante y es usado nada más ni nada menos que para prevenir ataques terroristas, para todo lo que hace al territorio y su seguridad con lo cual entiendo que es algo de color para la oposición y salir a criticarlo pero es sumamente transparente lo que hizo el Presidente", añadió Olivera Lucero.

Secretaría de Inteligencia

-El argumento fuerte del Presidente para vetar el tema jubilatorio fue que quería cuidar puntillosamente lo que logró hasta ahora con su política económica monetaria, ¿100 mil millones de pesos destinados a un organismo como la SIDE no destartala el estado de situación que hoy se encuentra la economía de nuestro país?

-El Estado tiene un presupuesto, los fondos se van destinando en base a ese presupuesto que se aprobó el año pasado y que el presidente Milei continuó, todos los gastos que se aprueben o que se den en una ley para que se debata y que tengan gastos fuera de ese presupuesto tiene que establecer las fuentes de cómo se va a sostener ese gasto,

"El caso puntual de las jubilaciones fue una ley totalmente irresponsable, porque el método de actualización que es igual al que se viene usando ahora porque lo vetó el presidente en el decreto 70/24 en abril pero también establecía otras causas de actualización que eran totalmente arbitrarias y no detallaba de dónde se iban a financiar y no se sabe cuánto se va ajustar en los años posteriores, con lo cual no se sabe si se va a poder solventar", advirtió.

-Vamos al presupuesto universitario, que también adelantó que lo vetaría.

-Con jubilaciones se actuó rápido y en abril se dictó el decreto que actualiza la jubilación mensualmente en base al índice de precios, cuando con eso se dejó de perder como se venía perdiendo con la fórmula que había aprobado el gobierno anterior. Después, con las universidades, este año hubo un aumento del 70% con lo cual se viene actualizando el monto y se le da prioridad a estos temas que son fundamentales, tanto educación como los jubilados.

Marcha por las universidades

"A medida que se vayan subsanando las cuentas y dejando atrás este déficit pero no es la forma una ley totalmente populista, irresponsable que establece fondos que no se sabe cómo se van a solventar porque quién no quiere que gane más un maestro o que los jubilados ganen mucho más de lo que están ganando ahora pero hay que ser responsables y establecer de dónde se van a financiar esos costos, con lo cual la ley tanto de universidad como de jubilación no son solventables a largo plazo y por eso el Presidente decidió vetarlas".